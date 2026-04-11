Cậu bé 8 tuổi tạo gấu bông chỉ báo không trọng lực trên tàu Orion Artemis II

Khi khoang tàu Orion đáp xuống Thái Bình Dương, cùng với bốn phi hành gia còn có một thành viên đặc biệt: chú gấu bông tên Rise. Đây là linh vật của sứ mệnh Artemis II, một hiện tượng mạng xã hội đồng thời là thiết bị báo hiệu trạng thái không trọng lực (zero-G indicator) chính thức của con tàu.

Trong ngành hàng không vũ trụ, một linh vật như gấu bông Rise không đơn thuần là món đồ trang trí. Nó đóng vai trò là một "Chỉ báo không trọng lực" (Zero-G Indicator) - một thiết bị trực quan quan trọng giúp phi hành đoàn xác định thời điểm tàu vũ trụ thoát khỏi lực hút của Trái Đất. Khi động cơ tên lửa ngừng đẩy và con tàu bắt đầu trạng thái rơi tự do trong quỹ đạo, Rise sẽ bắt đầu nhấc mình lên và lơ lửng trong khoang lái.

Mặc dù tàu Orion được trang bị hàng loạt cảm biến điện tử tối tân, nhưng một vật thể vật lý như Rise cung cấp cho các phi hành gia và khán giả dưới mặt đất một xác nhận tức thì, sinh động và trực quan nhất về môi trường vi trọng lực. Đây là một truyền thống lâu đời bắt đầu từ chuyến bay của Yuri Gagarin vào năm 1961.

Phi hành đoàn Artemis II chụp ảnh lưu niệm cùng thiết bị đo trạng thái không trọng lực Rise. (Nguồn: NASA)

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 3/2025, khi NASA phối hợp cùng nền tảng Freelancer tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật cho Artemis II. Thiết kế chiến thắng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe: vừa vặn trong hộp kích thước 15x15x15 cm, nặng không quá 340 gram và được làm từ vật liệu an toàn theo tiêu chuẩn hàng không vũ trụ. Quan trọng nhất, món đồ này phải thể hiện được tinh thần khám phá của nhân loại.

Vượt qua hơn 2.600 bài dự thi từ 50 quốc gia, ý tưởng của Lucas Ye - một học sinh lớp hai - đã thuyết phục được hội đồng giám khảo. Lucas chia sẻ rằng cậu đã dành nhiều thời gian phác thảo và tự chế tạo nguyên mẫu trước khi gửi bài dự thi vào tháng 6/2025.

Rise bay lên không gian cùng tàu Artemis II. (Nguồn: NASA)

Mỗi chi tiết trên chú gấu bông Rise đều mang một thông điệp lịch sử gắn liền với hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại. Thân tròn màu trắng tượng trưng cho Mặt Trăng, trong khi dấu chân trên lưng gợi nhớ khoảnh khắc Neil Armstrong đặt bước đầu tiên lên bề mặt vào năm 1969. Chiếc mũ của Rise lấy cảm hứng từ bức ảnh “Trái Đất mọc” huyền thoại do tàu Apollo 8 chụp, còn họa tiết cùng vành mũ được trang trí bằng hình ảnh thiên hà, tên lửa và chòm sao Orion.

Phi hành gia Christina Koch nhấn mạnh rằng chính những chi tiết tham chiếu lịch sử này đã khiến Rise trở thành lựa chọn đặc biệt: "Bức ảnh Trái Đất mọc từ thời Apollo 8 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với phi hành đoàn chúng tôi."

Lucas Ye tạo ra nguyên mẫu của Rise. (Nguồn: Freelancer)

Để đủ điều kiện bay, Rise được chế tạo bởi Phòng thí nghiệm Chăn Nhiệt tại Trung tâm Không gian Goddard (NASA). Kỹ thuật viên Pamela Cain đã may tay kết hợp với may máy để đảm bảo độ bền và an toàn. Đặc biệt, bên trong Rise còn có một túi nhỏ chứa thẻ nhớ micro SD lưu danh sách 5,6 triệu tên của công chúng gửi qua chiến dịch "Gửi tên của bạn với Artemis".

Vào ngày 1/4 vừa qua, Lucas Ye và gia đình đã có mặt tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy để chứng kiến Rise bay vào không gian cùng tàu Orion. Trong suốt sứ mệnh, hình ảnh chú gấu bông trôi lơ lửng trong khoang tàu đã trở thành minh chứng sống động cho trạng thái không trọng lực.

Khi phi hành đoàn trở về, Rise sẽ rơi xuống sàn tàu - một dấu hiệu vật lý thông báo trọng lực đã trở lại. Đối với Lucas, trải nghiệm này không chỉ là một chiến thắng thiết kế mà còn là động lực để cậu nuôi dưỡng ước mơ trở thành phi hành gia của NASA trong tương lai.