Khởi tố du khách nước ngoài đập phá tan hoang quán cà phê ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.S.G. (35 tuổi, du khách nước ngoài) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 30/5, tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, L.S.G. có hành vi côn đồ, hung hãn sau một mâu thuẫn nhỏ với khách đang ngồi trong quán. Đối tượng đã đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá hàng loạt tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí bên trong quán.

Nam du khách nước ngoài bị khởi tố vì đập phá quán cà phê. (Ảnh: C.A)

Hành vi quá khích của nam du khách khiến nhiều khách hàng và nhân viên hoảng loạn tháo chạy ra ngoài đường. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn xông lên tầng lửng đạp cửa, tiếp tục đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán. Chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, L.S.G. mới chấm dứt hành vi gây rối.

Vụ việc đã gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở và gây tụ tập đông người trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm. Thiệt hại ban đầu được xác định gần 383 triệu đồng, bao gồm nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và tài sản khác của khách hàng.

Cảnh tượng ngổn ngang bên trong quán cà phê khi bị đập phá. (Ảnh: Đ.N)

Quá trình điều tra, công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá thiệt hại để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản. Đáng chú ý, đối tượng được xác định có biểu hiện chống đối, không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.