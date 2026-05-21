Giải chạy Garmin Run Vietnam 2026 trở lại TP.HCM, thu hút 8.500 người tham gia

Giải chạy Garmin Run Vietnam 2026 dự kiến thu hút hơn 8.500 vận động viên ở nhiều cấp độ tham gia, tăng đáng kể so với quy mô gần 6.000 người của mùa giải trước.

Năm nay, giải đấu tiếp tục duy trì các cự ly truyền thống bao gồm 5KM, 10KM và 21KM nhằm phù hợp với thể trạng của cả người mới bắt đầu lẫn các vận động viên phong trào. Đáng chú ý, ban tổ chức đưa vào nội dung thi đấu mới là cự ly 5KM dành cho hạng mục chạy đôi (Couple Run), bên cạnh hạng mục 10KM Couple Run sẵn có, mở rộng cơ hội trải nghiệm và gắn kết cho các cặp đôi hoặc nhóm bạn.

Địa điểm thi đấu tiếp tục được tổ chức tại khu đô thị Sala nhờ lợi thế không gian xanh, đường chạy bằng phẳng và ít góc cua, hỗ trợ người tham gia duy trì thể lực tốt để cải thiện thành tích cá nhân.

Bên cạnh hoạt động thể thao thuần túy, sự kiện được vận hành như một không gian tương tác dành cho cộng đồng yêu vận động. Người tham gia có thể tiếp cận chuỗi hoạt động hỗ trợ như khu vực phục hồi thể chất, các phiên thảo luận chuyên đề về sức khỏe và các buổi tập luyện chuyên sâu (Road To Garmin) do các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn trước thềm giải đấu để chuẩn bị kỹ thuật và phòng ngừa chấn thương.

Nhận định về xu hướng vận động hiện nay, ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, cho biết: "Ngày nay, sống khỏe không còn đơn thuần là kéo dài tuổi thọ, mà là duy trì thể chất, tinh thần và sự chủ động trong suốt hành trình sống. Chúng tôi tin rằng công nghệ, dữ liệu sức khỏe và sức mạnh của cộng đồng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp mọi người xây dựng lối sống năng động và bền vững hơn mỗi ngày."

Giải chạy chính thức mở cổng đăng ký giai đoạn sớm (Super Early Bird) từ ngày 20/5 đến hết ngày 26/5/2026 thông qua website của chương trình. Ban tổ chức khuyến nghị người tham gia chỉ thực hiện đăng ký và mua vé tại các kênh chính thức được công bố để đảm bảo quyền lợi và tránh các hình thức giả mạo.

Khởi đầu từ năm 2022 với các điểm dừng chân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông và Nhật Bản, Garmin Run đang từng bước mở rộng để trở thành chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng runner trên quy mô toàn cầu.