Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 4h35 ngày 17/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu các nạn nhân trong ngôi nhà bốc cháy. (Ảnh: Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thanh Hóa)

Khi tiếp cận hiện trường, ngôi nhà có kết cấu 4 tầng, tầng 1 sử dụng cửa cuốn, từ tầng 2-4 là ban công, qua ghi nhận tình hình, cảnh sát xác định có 3 người, gồm hai ông bà và một cháu nhỏ 4 tuổi, đang mắc kẹt trên tầng 4.

Lực lượng cứu hộ sau đó triển khai sử dụng dùng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tại tầng 1 để tiếp cận hiện trường, tổ chức khống chế dập tắt đám cháy.

Chỉ sau ít phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận giải cứu thành công 2 người lớn và 1 cháu bé 4 tuổi từ tầng 4 đưa xuống dưới trong tình trạng sức khỏe ổn định, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau gần 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn sang các nhà dân bên cạnh!

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây khoảng 1 tháng, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà làm một người tử nạn.

Thông tin ban đầu, lúc 7h42 ngày 17/5, Công an phường Linh Xuân nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn nhà trên đường 4 (khu phố 60, phường Linh Xuân, TP.HCM).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) cùng lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, quá trình kiểm tra hiện trường bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là N.M.K (SN 2006).