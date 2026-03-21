Xem trực tiếp tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 ngày 21/3 trên kênh nào?

Các trận đấu tứ kết đầu tiên của Cúp Quốc gia 2025/26 đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra. Ngay trên sân nhà, SHB Đà Nẵng thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua Nam Định. Đội khách chơi không hay hơn đối thủ nhưng màn tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son giúp họ giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM cũng gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ giải hạng Nhất Trường Tươi Đồng Nai. Dù vậy, khoảnh khắc bùng nổ của Khoa Ngô trên chấm phạt đền giúp đội chủ sân Thống Nhất giành tấm vé thứ hai đến vòng bán kết.

Thể Công Viettel được kì vọng sẽ đánh bại Bắc Ninh FC.

Ngày 21/3, các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra với sự xuất hiện của các ứng viên vô địch. Sau chuỗi trận đấu tồi tệ vừa qua, Ninh Bình FC rất khao khát có được chiến thắng trước PVF-CAND ở đấu trường mà họ có nhiều cơ hội nhất để giành danh hiệu. HLV Vũ Tiến Thành dĩ nhiên mong muốn rằng ông sẽ lần đầu được hưởng niềm vui cùng đội bóng mới.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND dĩ nhiên không đặt nhiều mục ở cúp Quốc gia. Họ cần tập trung cho cuộc đua trụ hạng tại V.League hơn là một thử thách đầy tính phiêu lưu. Không bất ngờ nếu nếu PVF-CAND nhận thất bại. Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên FPT Play và VTV5 Tây Nam Bộ.

Bắc Ninh FC là đại diện duy nhất của V.League 2 còn hy vọng đi tiếp. Nhưng thầy trò HLV Paulo Foiani phải đối đầu với Thể Công Viettel - ứng viên vô địch sáng giá.

Hiện nay, Bắc Ninh FC có lẽ chỉ thua kém đôi chút so với Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng Nhất. Nhưng chất lượng chơi bóng, chất lượng nhân sự của hai đội vẫn còn khoảng cách lớn. Người hâm mộ có thể theo dõi màn đọ sức này trên My TV, FPT Play, TV 360.