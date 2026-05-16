HLV Australia: Bóng đá Việt Nam là tấm gương của châu Á

"Bóng đá Việt Nam là một trong những nơi tiến bộ rất nhanh và trở thành tấm gương của bóng đá châu Á. Chúng tôi từng thua họ ở giải Đông Nam Á. Giờ đây, nhiều nguồn lực được đầu tư cho bóng đá trẻ", tờ Australia Football 360 dẫn lời huấn luyện viên Carl Veart. Nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt U17 Australia đấu với U17 Việt Nam đêm nay ở vòng tứ kết giải U17 châu Á.

U17 Australia rơi vào bảng đấu rất dễ dàng khi Triều Tiên đã bỏ giải và chỉ còn Uzbekistan và Ấn Độ. Đại diện xứ chuột túi nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan nhưng không gặp bất kì khó khăn nào để giành chiến thắng trước Ấn Độ với tỉ số 4-0. Họ giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup với vị trí thứ 2 tại bảng D.

HLV Carl Veart tự tin với học trò.

Nhà cầm quân người Australia nhận định: "Thời điểm này, hầu như các đội bóng đều cố gắng kiểm soát thế trận, chơi bóng mạnh mẽ và tốc độ. Mọi đội bóng đều chuyển đổi trạng thái nhanh. Đây là những gì thường xuyên diễn ra đúng với xu hướng bóng đá đỉnh cao hiện đại. Tôi cho rằng cần khuyến khích cầu thủ trẻ tự tin và chủ động hơn trong mọi trận đấu.

Mỗi cầu thủ trong đội hình lại có phẩm chất khác nhau và cần phát huy thế mạnh của từng người. Cầu thủ trẻ đừng e ngại và né tránh khó khăn bởi đây là cách để tiến bộ".

Ở vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 cách đây ít tuần, U17 Australia vươn lên dẫn trước U17 Việt Nam nhưng bị lội ngược dòng trong hiệp 2. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội chơi xuất sắc để giành chiến thắng 2-1 trước khi lên ngôi vô địch.

Theo huấn luyện viên Carl Veart, lần đối đầu này sẽ rất khác bởi đội bóng của ông có thêm một số cầu thủ tốt. Đồng thời, áp lực giành vé dự World Cup với Australia không còn. Nhưng họ vẫn phải tiến xa nhất ở giải châu Á và cần giữ được kì vọng để thành công. Ông Veart cho rằng Việt Nam là đối thủ đáng gờm khi có sự chuẩn bị tốt với 24 trận từ giao hữu, đấu tập và giải thích thức.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 0h00 ngày 17/5.