Ninh Bình, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Video: Ninh Bình 3-2 PVF CAND

Sau câu lạc bộ Công an TP.HCM và Nam Định, 2 đội còn lại vào bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026 được xác định sau 2 trận tứ kết diễn ra tối 21/3. CLB Ninh Bình đánh bại PVF CAND sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Thể Công Viettel vượt qua đội bóng của giải Hạng Nhất là Bắc Ninh.

Trên sân nhà, CLB Ninh Bình tung ra sân lực lượng mạnh với hy vọng tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ hoà và thua. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League là PVF CAND, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành gặp không ít khó khăn.

CLB Ninh Bình thắng ở phút 90+3.

CLB Ninh Bình 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Nguyễn Văn Dũng và Geovane Magno. Tuy nhiên, Mahmoud Eid và Nguyễn Vũ Tín giúp đội khách gỡ hoà.

Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, CLB Ninh Bình mới có bàn quyết định. Phạm Gia Hưng lập công ở phút 90+3. Thời gian còn lại không đủ để PVF CAND lần thứ 3 gỡ hoà. Đội chủ nhà thắng 3-2 và giành quyền vào bán kết.

Đối thủ cạnh tranh suất vào chung kết với Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội là Thể Công Viettel. Thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov gặp đối thủ ở giải hạng dưới là Bắc Ninh trên sân nhà. Lucao ghi bàn duy nhất đưa đại diện V.League vào vòng trong.