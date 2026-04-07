Giá xăng dầu hôm nay 7/4: Tăng giảm trái chiều, vẫn trên mốc 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều nhưng đều duy trì ở mức hơn 100 USD/ thùng trong thời gian dài do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung do gián đoạn vận chuyển tại khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng ở Trung Đông từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Các nhà mua hàng toàn cầu đang đấu giá mạnh mẽ đối với dầu thô vùng Vịnh Mexico (Mỹ) và giá dầu Brent đang tăng nhanh hơn nữa", đại diện Tập đoàn Schork cho biết.

Giá dầu thế giới hôm nay vẫn duy trì ở mức hơn 100 USD/thùng. (Ảnh minh họa).

Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran, đe dọa trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cầu của Iran vào thứ Ba nếu eo biển Hormuz chiến lược không được mở lại.

Tuy nhiên, một số tàu, bao gồm tàu chở dầu do Oman điều hành, tàu container thuộc sở hữu của Pháp và tàu chở khí đốt thuộc sở hữu của Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ thứ Năm, theo dữ liệu vận chuyển cho thấy, phản ánh chính sách của Iran cho phép các tàu từ các quốc gia mà nước này coi là thân thiện đi qua.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu rằng cuộc chiến có nguy cơ kéo dài khi Iran chính thức thông báo với các nhà trung gian rằng họ không sẵn sàng gặp gỡ các quan chức Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới và các nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn đã đi vào bế tắc.

Trong khi đó, hôm Chủ Nhật, OPEC+, bao gồm một số thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã nhất trí tăng sản lượng khiêm tốn 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5/2026.

Tuy nhiên, quyết định đó phần lớn sẽ chỉ tồn tại trên giấy tờ vì một số nhà sản xuất chủ chốt của tập đoàn không thể tăng sản lượng do chiến tranh.

Nguồn cung của Nga gần đây bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng xuất khẩu trên Biển Baltic của nước này. Các báo cáo truyền thông hôm Chủ Nhật cho biết, cảng Ust-Luga đã nối lại hoạt động bốc dỡ hàng vào thứ Bảy sau nhiều ngày gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 3/4, cơ quan điều hành đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 1.565 đồng/lít, không cao hơn 25.428 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.817 đồng/lít, không cao hơn 26.976 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng 3.961 đồng/lít, không cao hơn 44.788 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.262 đồng/lít, không cao 24.593 đồng/lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu và chi quỹ bình ổn từ nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel với mức 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/4 như sau:

Về giá xăng: tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 35.468 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.112 đồng/lít; Trung Quốc: 34.827đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu: tại Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 38.525 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 đồng/lít; Lào: 61.632 đồng/lít; Trung Quốc: 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.