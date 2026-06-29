Giá xăng dầu hôm nay 29/6: Tăng nhẹ phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái đáp trả lẫn nhau khiến giới đầu tư lo ngại tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa hai nước.

Trước khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, giới đầu tư lo ngại căng thẳng leo thang có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt. Tuy nhiên, những lo ngại này đang dần lắng xuống. Quan điểm chi phối thị trường lúc này là nguồn cung dầu sẽ sớm chuyển sang trạng thái dư thừa.

Các chuyên gia phân cho rằng lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đưa ra thị trường trong thời gian tới sẽ tăng mạnh. Thị trường ghi nhận làn sóng bán ra khi nguồn cung qua eo biển Hormuz gia tăng, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: Reuters).

Đáng chú ý, các động thái đáp trả qua lại giữa Mỹ và Iran trong vài ngày gần đây được xem là một phép thử đối với tính bền vững của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu đã giảm khoảng 8%. Các nhà phân tích cho rằng, sau giai đoạn lo ngại bị gián đoạn nguồn cung, thị trường được kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới sẽ dồi dào hơn, thậm chí có thể sớm chuyển sang trạng thái dư thừa.

Trong một diễn biến khác, ngân hàng J.P. Morgan đã hạ dự báo giá dầu Brent cho nửa cuối năm 2026 do nhu cầu yếu và tồn kho tại các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) giảm chậm hơn kỳ vọng. Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent trung bình đạt 86 USD/thùng trong quý III và đạt 80 USD/thùng trong quý IV.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng E5 RON92, xăng E10 RON95-III và các loại dầu đồng loạt giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 837, không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg, không cao hơn 15.030 đồng/kg.