Giá vàng hôm nay 25/4: Hồi phục nhẹ

Giá vàng hồi phục nhẹ nhờ một số yếu tố hỗ trợ ngắn hạn, đó là những tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel.

Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn đóng vai trò chi phối chính. Dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, đặc biệt là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, cùng với biến động lợi suất trái phiếu đang tác động mạnh đến xu hướng giá vàng.

Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao vẫn là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi cũng gia tăng khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh minh họa: Hà Nội mới).

Bên cạnh đó, sức mạnh của đồng USD tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Khi đồng bạc xanh tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, từ đó làm giảm nhu cầu và kéo giá đi xuống.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 165,5 triệu đồng/lượng (mua) - 168 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 165 triệu đồng/lượng (mua) - - 168 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.708 USD/ounce,tăng 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi biến động ngắn hạn diễn ra mạnh, tuy nhiên xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Một số chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nếu USD duy trì đà tăng và lãi suất không sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, về dài hạn, kim loại quý này vẫn có vai trò quan trọng như một tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.

Ở góc nhìn ngắn hạn, giá vàng đang đánh mất nhịp tăng khi thị trường thiếu một động lực đủ mạnh để bứt phá. Những tín hiệu ngoại giao liên quan đến Mỹ và Iran khiến giá vàng biến động theo từng phiên, thậm chí theo từng dòng tin.

Giới phân tích cho rằng vàng lúc này phụ thuộc lớn vào hai yếu tố: Dòng tin tức địa chính trị và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Chỉ cần xuất hiện thêm một cú sốc về năng lượng, lạm phát hoặc một bước ngoặt trong đàm phán, thị trường có thể đổi hướng rất nhanh.