Giá vàng hôm nay 21/4: Quay đầu hồi phục

Giá vàng đi lên nhờ đang được hỗ trợ bởi bối cảnh kinh tế toàn cầu xấu đi. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng của các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh, trong đó triển vọng năm 2026 của Iran bị điều chỉnh giảm tới 7,2 điểm phần trăm, xuống mức suy giảm 6,1%.

Tuần này, tâm điểm của giới đầu tư sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Báo cáo doanh số bán lẻ, dữ liệu nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI sơ bộ sẽ được theo dõi sát sao, do những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng.

Giá vàng hôm nay quay đầu hồi phục.

Bên cạnh đó, phiên điều trần của ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, cũng thu hút sự chú ý. Nếu phát tín hiệu ôn hòa về chính sách tiền tệ, điều này có thể hỗ trợ giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21 /4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng (mua) - 171,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 - 700.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng (mua) - 171,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 - 700.000 đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.828 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan với giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa thực sự biến mất và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng có thể hỗ trợ kim loại quý. Giá vàng có khả năng tăng tiếp khi thị trường dần quay lại trạng thái ổn định sau giai đoạn căng thẳng.

Hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương có thể suy giảm, trong khi lực mua từ các nước như Trung Quốc và Ba Lan vẫn duy trì. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 5.000 USD/ounce, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang ủng hộ xu hướng đi lên.