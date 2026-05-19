Giá vàng hôm nay 19/5: Tiếp tục hồi phục

(VTC News) -

Giá vàng đi lên khi đồng USD yếu hơn và giá dầu thô giảm đã làm dịu bớt một số lo ngại về lạm phát, mặc dù lợi suất trái phiếu cao hơn đã hạn chế đà tăng của kim loại quý này trong khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Xung đột Mỹ-Iran vẫn là yếu tố chi phối chính trên nhiều loại tài sản khi việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển toàn cầu.

Giá dầu thô WTI và Brent kỳ hạn của Mỹ giảm khoảng 2 USD mỗi thùng sau khi các báo cáo trích dẫn truyền thông Iran cho rằng Mỹ có thể miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran.

Giá vàng tiếp tục hồi phục nhẹ. (Ảnh: Kitco).

Giá dầu đã tăng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và dẫn đến kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn, thay vì dự đoán trước đó về việc cắt giảm lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 161,3 triệu đồng/lượng (mua) - 163,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 - 200.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng/lượng (mua) - 163,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.575 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, sau khi kim loại quý trải qua nhịp điều chỉnh mạnh cuối tuần trước. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định, đà tăng của lợi suất và sức mạnh của đồng bạc xanh đã kéo giá vàng giảm sâu vào cuối tuần trước. Theo ông, vàng từng dao động trong vùng 4.638-4.773 USD/ounce nhưng đã mất mốc hỗ trợ quan trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Chuyên gia này cảnh báo, nếu giá vàng xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn về vùng 4.350 USD/ounce.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia khác cho rằng, giá vàng tuần này có thể tiếp tục biến động mạnh do các yếu tố ngắn hạn liên tục thay đổi vị thế chi phối thị trường.