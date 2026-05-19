Nhận định bóng đá Bournemouth vs Man City: Ngăn Arsenal vô địch sớm

Trận Bournemouth đấu với Manchester City diễn ra lúc 1h30 ngày 20/5 có thể quyết định cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh. Chỉ cần Bournemouth có điểm, Arsenal sẽ vô địch ngay lập tức. Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Bournemouth và Man City là 22,6%-54,9%.

Nhận định Bournemouth vs Man City

Man City bước vào chuyến làm khách trên sân Vitality với hy vọng giành lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh. Tính cả chiến thắng ở chung kết FA Cup cuối tuần trước, Man City đã kéo dài chuỗi bất bại lên con số 10, trong đó đoàn quân của Pep Guardiola thắng tới 9 trận. Phong độ ấn tượng ấy cho thấy Man City đang đạt trạng thái gần như hoàn hảo ở giai đoạn quyết định và đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong hai vòng cuối.

Tuy nhiên, sau khi chinh chiến ở nhiều đấu trường, thầy trò Pep Guardiola hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào trước Bournemouth cũng có thể khiến họ chính thức thất thế trước Arsenal. Khoảng cách hai điểm với đội đầu bảng Arsenal không quá lớn, nhưng lịch thi đấu chỉ còn lại hai vòng khiến Man City gần như không còn quyền tự quyết. Vì vậy, mục tiêu duy nhất của họ ở trận đấu này là chiến thắng.

Manchester City ăn mừng chiến thắng 1-0 trước Chelsea tại Cúp FA. (Nguồn: Reuters)

Bournemouth lúc này không còn là đối thủ dễ chịu. Đội bóng của HLV Andoni Iraola hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách với Liverpool chỉ là 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò Andoni Iraola vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) nếu toàn thắng ở hai vòng cuối, trong đó có màn tiếp đón Man City. Vì thế, đội chủ sân Vitality sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm rất cao

Chỉ cách đây 5 vòng đấu, "The Cherries" còn ngụp lặn ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua đã giúp họ leo lên vị trí thứ 6, tạo khoảng cách 2 điểm với Brighton và gần như chắc suất ở nhóm cạnh tranh suất tham dự Cúp C1 châu Âu. Chiến thắng 1-0 trước Fulham đánh dấu trận bất bại thứ 16 liên tiếp của Bournemouth.

Xét về thành tích đối đầu, Man City hoàn toàn vượt trội khi thắng tới 18 trong 19 lần gặp Bournemouth gần nhất. Ở trận lượt đi mùa này, đoàn quân của Pep Guardiola cũng dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 trên sân Etihad.

Bournemouth đang nắm giữ chuỗi bất bại kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Thông tin lực lượng

Man City sở hữu chất lượng đội hình vượt trội cùng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Việc Rodri trở lại sau chấn thương giúp tuyến giữa của Pep Guardiola lấy lại sự cân bằng. Không chỉ vậy, Josko Gvardiol đã bất ngờ trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu với Crystal Palace tuần trước.

Sự trở lại của Gvardiol giúp Pep Guardiola có thêm lựa chọn nơi hàng thủ, nhưng nhiều khả năng ông vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ đang chơi ăn ý là Abdukodir Khusanov và Marc Guehi.

Ở phía chủ nhà, sự vắng mặt của Ryan Christie do treo giò là tổn thất không nhỏ. Alex Jimenez cũng tiếp tục bị đình chỉ thi đấu. Lewis Cook vẫn chưa chắc có thể thi đấu do gặp vấn đề ở đùi, còn Julio Soler sẽ không góp mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Dự đoán tỷ số: Bournemouth 2-3 Man City