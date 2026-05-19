Bắc Bộ mưa lớn diện rộng từ đêm nay, chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở

Video: Mưa như trút tại khu vực Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 19/5

Bà Phạm Thị Châm - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, những ngày qua, nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ liên tục mưa dông, một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn. Trung tâm khí tượng nhận định sắp tới sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Theo đó, từ đêm nay 19/5, ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m kết hợp với hoạt động của đới gió đông nam, đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền nên khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Mưa lớn được dự báo kéo dài từ đêm 19/5 đến hết ngày 21/5 với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có những nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống từ đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn khả năng gây ngập úng ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị, khu công nghiệp. Đặc biệt, trong những ngày qua, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục mưa dông khiến nền đất đá ngậm đủ nước, kết cấu trở nên lỏng lẻo nên nếu có thêm mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này là rất cao, người dân cần rất cảnh giác.

Lùi xuống phía Nam, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến hết Nam Bộ, trong hôm nay và hai ngày sắp tới dự báo cũng sẽ có mưa dông, cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ khả năng có những điểm mưa rất to trên 100mm.

Mưa dông nguy cơ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời vẫn có nắng, thời tiết oi nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34°C, một số nơi còn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày đạt trên 35°C.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Bắc vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm nay, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Đêm qua và sáng nay (19/5), Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 18/5 đến 8h ngày 19/5 có nơi trên 70mm như trạm Việt Lâm (Tuyên Quang) 305,6mm; Bạch Thông (Thái Nguyên) 116mm; Chiềng Khương (Sơn La) 73mm; Ngọk Réo (Quảng Ngãi) 96mm; Hoài Ân (Gia Lai) 77,2mm…