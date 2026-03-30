Giá dầu hôm nay 30/3: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đã kéo dài 1 tháng.

Đà tăng "phi mã" của thị trường năng lượng bắt nguồn từ những diễn biến an ninh nghiêm trọng tại Trung Đông, ngay sau khi truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) xác nhận đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn mọi hoạt động hàng hải qua khu vực.

Tuần này, thị trường dầu mỏ đứng trước một ngã rẽ quan trọng, khi các yếu tố địa chính trị và kinh tế đan xen phức tạp hơn bao giờ hết. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump được cho là đang kết hợp giữa gây sức ép và duy trì kênh đàm phán. Việc lùi thời hạn tấn công sang ngày 6/4 cho thấy khả năng Nhà Trắng vẫn để ngỏ phương án giải quyết xung đột bằng thương lượng.

Giá dầu chưa ngừng đà đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy nhiên, quá trình này không đơn giản. Đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm của Mỹ được cho là đưa ra nhiều yêu cầu, như Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, hạn chế tên lửa và mở lại eo biển Hormuz, đổi lại là việc dỡ bỏ trừng phạt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 26/3, xăng E5 RON92 không cao hơn 23.326 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.