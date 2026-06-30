Giá bạc hôm nay 30/6/2026: Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Trong phiên giao dịch sáng nay 30/6/2026, giá bạc tại nhiều thương hiệu lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm, lùi về sát mốc 2 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước hôm nay 30/6/2026
Tại thời điểm 10h hôm nay 30/6/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,173 - 2,240 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 62.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 64.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.
Giá bạc thỏi Phú Quý được niêm yết ở mức 58,079 - 59,866 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,52 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,57 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.
Tương tự, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ cũng giảm 57.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua, xuống còn 2,202 - 2,271 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bạc thỏi tại Sacombank-SBJ có giá 58,72 - 60,56 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,52 triệu đồng/kg ở cả hai chiều so với sáng qua.
Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h ngày 30/6/2026
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Phú Quý
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
2.183.000
2.251.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng
2.183.000
2.251.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo
58.213.188
60.026.517
đồng/kg
Sacombank-SBJ
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L
2.208.000
2.277.000
đồng/lượng
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg
58.880.000
60.720.000
đồng/kg
Ancarat
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng
2.180.000
2.236.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng
10.900.000
11.180.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram
29.067.000
29.813.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram
58.134.000
59.681.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram
21.509.000
22.172.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram
28.678.000
29.563.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram
57.356.000
59.126.000
đồng
Doji
Bạc Doji 999 - 1 lượng
2.183.000
2.256.000
đồng
Bạc Doji 999 - 5 lượng
10.915.000
11.280.000
đồng
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
Giá bạc thế giới hôm nay 30/6/2026
Cập nhật lúc 10h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 57,35 USD/ounce, giảm 0,80 USD mỗi ounce (-1,45%) so với chốt phiên trước đó.
Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống sát mốc 57 USD/ounce, hướng tới mức thấp nhất trong 7 tháng, và đang trên đà giảm mạnh trong tháng này do những bất ổn ở Trung Đông và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
Giá bạc đã giảm hơn 23% trong tháng này. Thị trường tiếp tục dự đoán FED sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, với động thái đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng mới nhất của Mỹ để có thêm manh mối về triển vọng chính sách.
Trong khi đó, Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha, Qatar vào cuối hôm nay, mặc dù triển vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài vẫn chưa rõ ràng.
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