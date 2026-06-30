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Xuất bản ngày 30/06/2026 10:59 AM
Xuất bản ngày 30/06/2026 10:59 AM

Giá bạc hôm nay 30/6/2026: Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 30/6/2026 tiếp tục xu hướng giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới.

Trong phiên giao dịch sáng nay 30/6/2026, giá bạc tại nhiều thương hiệu lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm, lùi về sát mốc 2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước hôm nay 30/6/2026

Tại thời điểm 10h hôm nay 30/6/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,173 - 2,240 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 62.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 64.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi Phú Quý được niêm yết ở mức 58,079 - 59,866 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,52 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,57 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc giảm về sát mốc 2 triệu đồng/lượng. (Ảnh: AI)

Giá bạc giảm về sát mốc 2 triệu đồng/lượng. (Ảnh: AI)

Tương tự, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ cũng giảm 57.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua, xuống còn 2,202 - 2,271 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bạc thỏi tại Sacombank-SBJ có giá 58,72 - 60,56 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,52 triệu đồng/kg ở cả hai chiều so với sáng qua.

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h ngày 30/6/2026

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.183.000

2.251.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.183.000

2.251.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

58.213.188

60.026.517

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.208.000

2.277.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

58.880.000

60.720.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.180.000

2.236.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

10.900.000

11.180.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

29.067.000

29.813.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

58.134.000

59.681.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

21.509.000

22.172.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

28.678.000

29.563.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

57.356.000

59.126.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.183.000

2.256.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

10.915.000

11.280.000

đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 30/6/2026

Cập nhật lúc 10h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 57,35 USD/ounce, giảm 0,80 USD mỗi ounce (-1,45%) so với chốt phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống sát mốc 57 USD/ounce, hướng tới mức thấp nhất trong 7 tháng, và đang trên đà giảm mạnh trong tháng này do những bất ổn ở Trung Đông và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Giá bạc đã giảm hơn 23% trong tháng này. Thị trường tiếp tục dự đoán FED sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, với động thái đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng mới nhất của Mỹ để có thêm manh mối về triển vọng chính sách.

Trong khi đó, Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha, Qatar vào cuối hôm nay, mặc dù triển vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

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