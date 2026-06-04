Gần 7.500 thí sinh tranh suất vào lớp 10 Chuyên Sư phạm

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NASA đã chính thức kết thúc sứ mệnh MAVEN trên sao Hỏa sau khi tàu vũ trụ mất điện trong một sự kiện quay bí ẩn vào tháng 12/2025.
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Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Viện Nghiên cứu & Thiết kế Kiến trúc Đại học Chiết Giang (UAD) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tổng vốn đầu tư 67 tỷ USD đứng trước bước ngoặt lịch sử, Việt Nam sẽ lựa chọn công nghệ Nhật Bản, Trung Quốc hay châu Âu.
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