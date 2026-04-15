Được CSGT giúp đỡ kịp thời, người đàn ông đột quỵ trên đường được cứu sống

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến TL516B, đoạn qua xã Minh Sơn (Thanh Hoá), tổ công tác CSGT 11 (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) do Thiếu tá Chu Văn Hai làm tổ trưởng vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ đưa một người đàn ông bị đột quỵ đi cấp cứu.

Theo đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện bất thường rồi ngã xuống đường.

Nhờ CSGT "mở đường", anh Thuỷ được đưa đến bệnh viện cấp cứu đúng "giờ vàng" và qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Nhận định tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân, đồng thời phối hợp với người dân khẩn trương đưa người bị nạn lên phương tiện, mở đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự xử lý nhanh nhạy, kịp thời của lực lượng CSGT, nạn nhân được cấp cứu đúng “thời điểm vàng”, qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Đăng Thủy (sinh năm 1982, trú tại xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong lúc trên đường đi làm, anh Thủy lên cơn đau tim, choáng váng dẫn đến ngã xuống đường.

Cảm kích trước nghĩa cử và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, gia đình anh Thủy trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổ công tác kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người thân trong thời khắc sinh tử.

Cách đây hơn tháng, Công an xã Quang Chiểu (Thanh Hóa) cũng giúp đỡ cháu V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa) trở về với gia đình sau khi cháu đi lạc từ xã Mường Chanh sang xã Quang Chiểu.

Theo đó, 15h ngày 02/3, Công an xã Quang Chiểu tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một cháu nhỏ có biểu hiện đi lạc tại khu vực bản Xim, xã Quang Chiểu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã khẩn trương có mặt tại khu vực bản Xim, bắt gặp một cháu bé chừng 6 - 7 tuổi, người lấm lem bùn đất, ánh mắt thất thần, mệt mỏi ngồi co ro trên bãi cỏ. Thời điểm được phát hiện, cháu nhỏ tỏ ra hoảng loạn, không nói chuyện.

Bằng sự kiên trì, ân cần và tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an xã Quang Chiểu nhẹ nhàng thăm hỏi, trấn an, động viên để cháu ổn định tâm lý. Sau đó, cháu được đưa về trụ sở công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Qua trò chuyện, cháu cho biết tên là V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh).

Sau buổi học sáng, trên đường về vì mải chơi nên cháu đi lạc từ xã Mường Chanh đến xã Quang Chiểu. Do còn nhỏ nên cháu không biết cách nhờ người lớn giúp đỡ. Đi bộ quãng đường dài trong tình trạng đói, khát, cháu kiệt sức và ngồi lại bên đường cho đến khi được người dân phát hiện, kịp thời trình báo cơ quan công an.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an xã Quang Chiểu nhanh chóng liên hệ với gia đình và tổ chức bàn giao cháu an toàn. Giây phút người thân đón lại cháu nhỏ là khoảnh khắc xúc động, vỡ òa niềm vui sau những giờ phút lo lắng, thấp thỏm.