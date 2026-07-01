Đưa con đi khám bệnh, người cha bất ngờ bị nhồi máu cơ tim giữa đường

(VTC News) -

Rạng sáng 30/6, anh Đ. (43 tuổi, tỉnh Ninh Bình) cùng vợ đưa con trai mắc dị tật lõm ngực bẩm sinh lên Hà Nội điều trị. Chỉ khoảng 20 phút sau khi di chuyển, anh bất ngờ đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh.

Nhận thấy các dấu hiệu bất thường, người vợ lập tức đề nghị tài xế đưa xe vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Quyết định này đã giúp người bệnh được cấp cứu ngay trong “thời gian vàng” của nhồi máu cơ tim.

Khoảng 7h sáng, bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng báo động đỏ. Điện tâm đồ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim lập tức được kích hoạt và bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành phải hẹp gần như hoàn toàn, làm gián đoạn dòng máu nuôi cơ tim. Theo các bác sĩ, nếu không được tái thông kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao gặp các biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp, block nhĩ thất hoặc ngừng tim.

Bệnh viện báo động đỏ, khẩn trương nong bóng và đặt stent tái thông động mạch vành phải, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của PGS.TS.BS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, ê-kíp can thiệp nhanh chóng nong bóng và đặt stent tái thông động mạch vành phải qua đường động mạch quay, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Đến khoảng 9h30, ca can thiệp hoàn tất. Chỉ sau khoảng 2,5 giờ kể từ khi nhập viện, động mạch vành của người bệnh đã được tái thông thành công, giúp bảo tồn cơ tim và vượt qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, hết đau ngực và đang tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

“Tôi không ngờ mình lại bị nhồi máu cơ tim đúng lúc đang đưa con đi khám bệnh. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có lẽ hậu quả sẽ rất khác. Bây giờ tôi đã thấy khỏe hơn nhiều”, anh Đ. chia sẻ.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều khiến thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử. Nếu bệnh nhân tiếp tục di chuyển lên Hà Nội thay vì vào cơ sở y tế gần nhất có khả năng can thiệp tim mạch, nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường sẽ tăng lên đáng kể.

Ông cho biết việc đưa các chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nhằm giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, đặc biệt đối với các bệnh lý cấp cứu phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời gian.

Các chuyên gia tim mạch cũng khuyến cáo, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa. Những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân hoặc căng thẳng kéo dài cần chủ động tầm soát sức khỏe. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau thắt ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc tay chân lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch gần nhất để được tái thông mạch vành trong thời gian sớm nhất, qua đó giảm nguy cơ tử vong và bảo tồn chức năng tim.