Du lịch tăng trưởng ấn tượng, Khánh Hòa tính bài toán mở rộng không gian đô thị?

Việc đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương cùng sự bứt phá của ngành công nghiệp không khói đặt ra cho Khánh Hòa và điểm đến Nha Trang bài toán bước ngoặt: Làm thế nào để mở rộng không gian đô thị, nâng cấp hạ tầng lưu trú xứng tầm nhằm đón đầu mục tiêu 33 triệu lượt khách vào năm 2030?

Những con số "biết nói" từ thủ phủ du lịch

Bức tranh kinh tế Khánh Hòa những tháng đầu năm 2026 đang được điểm tô bởi những gam màu rực rỡ nhất từ ngành du lịch. Lũy kế 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón khoảng 2,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường khách quốc tế ghi nhận sự phục hồi và bứt tốc mạnh mẽ với 1,1 triệu lượt, tăng 32,8%.

Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy Khánh Hòa mở rộng không gian đô thị.

Đáng chú ý, tổng doanh thu du lịch 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 20.415 tỷ đồng, tăng tới 30,9% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng ấn tượng này là bước đà vững chắc để hiện thực hóa Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đầy tham vọng: đón 33 triệu lượt khách lưu trú và đưa tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD, đưa Khánh Hòa vào nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch.

Tuy nhiên, từ góc nhìn kinh tế đô thị, sự tăng trưởng đột biến về lượng khách luôn đi kèm với những áp lực khổng lồ lên hệ thống hạ tầng và không gian lưu trú. Để không "ngợp" trước mục tiêu 33 triệu lượt khách, Khánh Hòa và đặc biệt “thủ phủ” Nha Trang đang đứng trước áp lực phải tái cấu trúc không gian đô thị quyết liệt. Năm ngoái, Nha Trang (Khánh Hòa) đứng thứ 11 trong danh sách 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới trong mùa hè, cho thấy sức hút chưa bao giờ giảm sút của điểm đến lâu đời này.

"Chiếc áo chật" ven biển và xu thế dịch chuyển tất yếu

Khánh Hòa đang rà soát các tiêu chuẩn trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương vào 2028. Đồng thời, triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị và hệ thống hạ tầng, trong đó có kế hoạch xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 – 2030 vừa được ban hành. Mục tiêu là nâng cao chất lượng sống của người dân, tối ưu hóa các dịch vụ và tiện ích đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Khánh Hòa ưu tiên phát triển các tuyến giao thông trọng điểm tại những khu vực có tiềm năng thu hút đầu tư.

Song song với việc xây dựng đô thị thông minh, Khánh Hòa sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm tại những khu vực có tiềm năng thu hút đầu tư, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường để tạo nguồn lực tài chính tái đầu tư cho hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Nhiều năm qua, vùng lõi trung tâm dọc dải ven biển Nha Trang luôn là tâm điểm hấp dẫn du khách. Thế nhưng, với quỹ đất ngày càng cạn kiệt, dải ven biển cũ đang dần trở thành một “chiếc áo chật”. Các chuyên gia quy hoạch đánh giá, nếu tiếp tục dồn nén hạ tầng lưu trú tại khu vực này, Nha Trang sẽ phải đối mặt với tình trạng quá tải cục bộ, làm giảm chất lượng trải nghiệm của dòng khách quốc tế cao cấp.

Đứng trước thách thức đó, Khánh Hòa đã có những bước đi chiến lược khi siết chặt quy hoạch ven biển theo hướng phát triển bền vững, mở rộng không gian công cộng và giới hạn mật độ xây dựng. Việc mở rộng không gian đô thị về phía Nam Nha Trang trở thành xu thế tất yếu.

Nam Nha Trang trở thành tâm điểm phát triển các đại đô thị sinh thái mới.

Sự dịch chuyển về Nam Nha Trang không phải là ngẫu nhiên. Đây là khu vực sở hữu quỹ đất ven sông rộng lớn, hệ sinh thái trong lành từ sông Tắc và sông Quán Trường.

Hơn thế nữa, Nam Nha Trang đang đón nhận những trợ lực khổng lồ từ quy hoạch hạ tầng khi được định hướng là nơi đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh. Sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông kết nối liên vùng (điển hình như cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã thông xe, cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang đẩy nhanh tiến độ) cùng lõi hành chính mới đang tạo ra dư địa vàng để phát triển các đại đô thị sinh thái bài bản.

Nam Nha Trang hiện tại chính là mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết bài toán “đô thị nén” ở lõi trung tâm cũ, kiến tạo nên những không gian sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng xu hướng "Workation" (làm việc kết hợp nghỉ dưỡng) của giới chuyên gia và cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

Hé lộ “Thành phố đảo quốc tế” định hình tương lai phố biển

Nắm bắt thời cơ và tầm nhìn quy hoạch chiến lược của Khánh Hòa, những “sếu đầu đàn” mang tầm vóc quốc tế đã bắt đầu đổ bộ về Nam Nha Trang. Điển hình trong số đó là sự xuất hiện của Charmora City – đại dự án do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển.

Dự án Charmora City sở hữu quy hoạch đột phá với ba hòn đảo chức năng riêng biệt.

Được định vị là “Thành phố đảo quốc tế giữa trung tâm Nha Trang”, Charmora City trải rộng trên quy mô 227ha, sở hữu địa thế “tứ thủy triều quy” độc đáo khi được bao bọc trọn vẹn bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc. Dự án được quy hoạch mang tính đột phá với 3 hòn đảo chức năng riêng biệt: Capital Island với chức năng đảo hành chính, Festival Island là tâm điểm giải trí, lễ hội, kinh tế đêm và Elite Island là đảo an cư biệt lập của giới tinh hoa.

Charmora City tiên phong kiến tạo hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" trọn vẹn.

Không chỉ giải nén cho không gian lưu trú của Nha Trang, Charmora City còn là khu đô thị tiên phong kiến tạo hệ sinh thái tiện ích "All-in-one" trọn vẹn, đáp ứng hệ giá trị Live - Work - Play.

Sự xuất hiện của dự án không chỉ mang đến một không gian sống văn minh, đẳng cấp mà còn hứa hẹn trở thành thỏi nam châm mới thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tỷ đô của ngành du lịch Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới.