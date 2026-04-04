Cụ thể, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

Trong đó, các thị trường truyền thống tiếp tục dẫn đầu về lượng khách đến trong tháng 3 và quý I/2026. Cụ thể, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất Việt Nam trong quý I với hơn 1,4 triệu lượt khách. Tiếp đến là Hàn Quốc với gần 1,33 triệu lượt; Nga hơn 367.000 lượt; Campuchia 330.000 lượt; Đài Loan (Trung Quốc) hơn 316.000 lượt; Mỹ hơn 302.000 lượt; Ấn Độ gần 243.000 lượt...

Khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục trong quý I/2026.

Đáng chú ý, thị trường châu Âu mang đến hơn 1,23 triệu lượt khách trong 3 tháng qua, đạt gần 156% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng ngoạn mục đến từ thị trường Nga với hơn 120.000 lượt khách trong tháng 3, tăng 163% so với tháng cùng kỳ năm trước; nâng tổng số khách Nga trong quý I năm nay lên 367.168 lượt người, tăng 194,5% so với quý I/2025.

Các thị trường lớn khác cũng duy trì đà tăng ổn định.

Trái với đà tăng của khách quốc tế, lượng người Việt xuất cảnh quý I chỉ đạt khoảng 1,2 triệu lượt, giảm 55% so với cùng kỳ.

Về phương tiện di chuyển, đường hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi đón tới 5,56 triệu lượt khách trong quý I (chiếm hơn 82% thị phần và tăng 7% so với cùng kỳ). Đặc biệt, lượng khách nhập cảnh qua đường bộ ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá lên tới 53%, đạt 1,05 triệu lượt (chiếm 15,5%). Khách đến bằng đường biển cũng đón hơn 148.200 lượt, tăng hơn 11%.

Nguồn: Cục Thống kê

Cục Thống kê cho biết, môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp với xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, hướng tới tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng.