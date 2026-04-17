Giá vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc đắt nhất dịp 30/4, gần 5 triệu đồng

(VTC News) -

Cụ thể, trong giai đoạn đầu nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 (từ 25 đến 29/4), giá vé máy bay hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM hiện được các hãng niêm yết ở mức 3,6 - 4,2 triệu đồng tùy hãng.

Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng, trong khi hãng hàng không Vietjet Air cung cấp mức giá thấp từ 3,2 đến 3,9 triệu đồng và Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,3 đến 3,8 triệu đồng.

Mức giá trên tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán 2026 và tăng nhẹ (8-10%) so với cùng kỳ năm 2025.

Trên chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4/2026 cũng được ghi nhận ở mức cao, từ khoảng 2,7 đến 3,2 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways trong khoảng 1,8 đến 2,6 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,6 đến 3,8 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,1 đến 2,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới khoảng 4,8 triệu đồng, trong khi Vietjet Air dao động từ 3 đến 4,6 triệu đồng;

Chặng TP.HCM - Phú Quốc có mức giá từ khoảng 1,8 đến 3 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,5 đến 4,2 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP.HCM, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Trong ngày 3/5, giá vé chặng Cam Ranh - Hà Nội được ghi nhận cao nhất của Vietjet Air khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông.

Còn từ Cam Ranh về TP.HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2 đến 2,3 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động từ 2,6 đến 3,1 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội, ngày 3/5, phần lớn các chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông. Trong khi chặng về TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,1 đến 3 triệu đồng.

Các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) ghi nhận mức giá trung bình khoảng 1,9 đến 2,3 triệu đồng.

Giá vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc đắt nhất dịp 30/4, gần 5 triệu đồng/chiều.

Cũng theo Cục Hàng không, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, thị trường vận tải hàng không ghi nhận xu hướng đặt chỗ phân bổ tương đối đồng đều. Nguyên nhân chủ yếu do hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau, kéo dài thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho hành khách linh hoạt lựa chọn lịch trình di chuyển.

Trong các ngày đầu của kỳ nghỉ (25, 26 và 29, 30/4), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương nhìn chung vẫn ở mức thấp, lượng ghế trống còn dồi dào.

Tuy nhiên, một số chặng bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao trên 90%, tập trung chủ yếu ở các đường bay đến điểm du lịch đặc thù như TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM.

Dù vậy, mặt bằng chung tỷ lệ đặt chỗ từ các địa phương về Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa ở mức cao. Chỉ một số đường bay như Côn Đảo - TP.HCM và Đồng Hới - Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80% trong suốt kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, trên các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp, trung bình khoảng 20% đến 40%. Điều này cho thấy hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.