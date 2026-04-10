Du lịch xanh và chuyển đổi số tạo cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam

"Xu hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số một cách toàn diện, thông minh đang diễn ra rất rõ nét, tạo cơ hội rất lớn cho điểm đến du lịch Việt Nam ở tầm quốc gia, cũng như các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp", ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội lữ hành Việt Nam (VISTA), cho biết tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2026 diễn ra tại Hà Nội, ngày 9/4.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, đồng thời đối mặt với yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn.

VITM 2026 mang chủ đề "Chuyển đổi số và Tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam".

Du lịch xanh không còn là lựa chọn

Theo ông Cao Trí Dũng, du khách ngày càng quan tâm đến yếu tố môi trường, cộng đồng và trách nhiệm tại điểm đến. Điều này khiến tăng trưởng xanh trở thành yêu cầu bắt buộc, thay vì một xu hướng mang tính lựa chọn.

"Nếu không nhanh chóng triển khai các sản phẩm xanh, dịch vụ hướng tới Net Zero, chúng ta sẽ tụt hậu so với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á", ông nói.

Không chỉ thu hút khách mới, xu hướng xanh còn đặc biệt quan trọng với nhóm khách quay lại, những người có yêu cầu cao hơn về trải nghiệm bền vững, thông minh và có trách nhiệm. Đây cũng là nhóm khách mang lại giá trị dài hạn cho ngành du lịch.

Tại VITM 2026, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết năm 2025, nước ta đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 20% so với năm trước, đồng thời phục vụ hơn 135 triệu lượt khách nội địa.

Doanh thu du lịch đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40 tỷ USD.

Du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh và hướng tới mô hình phát triển bền vững hơn. (Ảnh: Hùng Cường)

Trong bối cảnh thị trường mở rộng nhanh, các hoạt động kết nối và xúc tiến được đẩy mạnh. Chương trình kết nối giao thương B2B tại VITM 2026 thu hút hàng trăm doanh nghiệp, người mua quốc tế và trong nước, trở thành điểm nhấn của hội chợ.

Điểm nhấn tại gian hàng năm nay là các trải nghiệm về tour du lịch xanh, hướng đến trải nghiệm thiên nhiên, bảo vệ môi trường và tôn trọng văn hóa bản địa. Các sản phẩm tour của doanh nghiệp kết hợp hành trình khám phá khu bảo tồn, vườn quốc gia, du lịch sinh thái với nhiều hoạt động như trồng cây gây rừng, đạp xe, bảo tồn động thực vật, góp phần lan tỏa thông điệp du lịch bền vững.

Ông Lê Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm theo chủ đề "Hành trình di sản Việt - Hành trình di sản xanh", tích hợp yếu tố ESG (môi trường - xã hội - quản trị).

Một số tour kết hợp hoạt động bảo tồn và cộng đồng như tham quan Côn Đảo gắn với bảo tồn rùa biển, hay trải nghiệm đời sống bản địa tại Hà Giang. Du khách có thể tham gia trồng cây, nhặt rác, hoặc sử dụng phương tiện giảm phát thải như xe đạp tại các điểm đến.

Theo ông Sơn, các sản phẩm và hoạt động du lịch xanh nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ nhóm khách trẻ, những người ưu tiên trải nghiệm bền vững và có trách nhiệm.

"Qua những chuyến đi, du khách sẽ có những trải nghiệm xanh, gần gũi và được gắn kết với cuộc sống bản địa, từ đó chúng ta cũng mang được sinh kế giúp cho cộng đồng địa phương phát triển tốt hơn", lãnh đạo Vietluxtour chia sẻ với Báo điện tử VTC News.

Các sản phẩm và hoạt động du lịch xanh nhận được sự quan tâm lớn của khách du lịch. (Ảnh: Hùng Cường)

Công nghệ hỗ trợ chuyển đổi

Cùng với du lịch xanh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Trung tâm Khách lẻ miền Bắc của Vietravel, cho biết AI được ứng dụng trong nhiều khâu như quản trị, bán hàng, thiết kế chương trình và chăm sóc khách hàng.

"AI giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo hơn trong xây dựng sản phẩm", ông nói. "Trong ngành du lịch, AI sẽ còn có nhiều tiềm năng hỗ trợ trong tương lai. Du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ tư vấn từ AI, kết hợp với yếu tố cảm xúc và sự tư vấn trực tiếp từ nhân viên du lịch để mang lại trải nghiệm tốt nhất".

Chuyển đổi số giúp ngành du lịch tăng năng suất vận hành và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. (Ảnh: Hùng Cường)

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Sơn của Vietluxtour cho rằng việc ứng dụng AI trong chuyển đổi số giúp cho doanh nghiệp hỗ trợ tăng được năng suất trong vận hành và tối ưu được chi phí. Điều đó góp phần mang đến nhiều giá trị và nâng cao trải nghiệm hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, ông Sơn lưu ý yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định, đặc biệt trong việc tạo cảm xúc và trải nghiệm cho du khách.

"Trong lĩnh vực du lịch, con người vẫn luôn là yếu tố quyết định. Nguồn nhân lực chất lượng và nguồn nhân lực có thể thích ứng được với AI luôn là sự ưu tiên của công ty chúng tôi", ông Sơn nói.