Du học HIAST chia sẻ thông tin chi tiết cho lộ trình học tập trọn gói

(VTC News) -

Tiêu chuẩn về độ tuổi và năng lực học vấn cốt lõi ban đầu

Yếu tố đầu tiên trong điều kiện du học Hàn Quốc quyết định tính khả thi của hồ sơ chính là giới hạn về độ tuổi sinh học và mốc thời gian tốt nghiệp của ứng viên. Theo quy định chung, chương trình ưu tiên các bạn trẻ nằm trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi, đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông trở lên.

Thời gian trống sau khi tốt nghiệp bằng cấp cao nhất tại Việt Nam lý tưởng nhất là không vượt quá mốc 3 năm để đảm bảo tiến độ học tập liên tục. Đối với những trường hợp có năm trống kéo dài hơn, ứng viên buộc phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh quá trình đi học hoặc đi làm minh bạch.

Về năng lực học tập, điểm trung bình tích lũy học bạ học đường GPA trong 3 năm học phổ thông là thước đo quan trọng để xét duyệt hồ sơ. Hầu hết các trường đại học lớn yêu cầu mức điểm GPA tối thiểu phải từ 6.5 trở lên và tổng số buổi nghỉ học không quá 15 buổi.

Đặc biệt, đối với các trường liên kết trực tiếp cùng Du học HIAST, tiêu chuẩn đầu vào được điều chỉnh linh hoạt hơn khi chấp nhận điểm GPA từ 6.0 trở lên. Điều này mở ra cơ hội lớn cho cả những học sinh tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên có mong muốn thay đổi tương lai.

Khi đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn nền tảng về học vấn cá nhân, bước tiếp theo đòi hỏi ứng viên cần hoàn thiện các yêu cầu khắt khe về y tế và hồ sơ nhân thân.

Quy định bắt buộc về tình trạng sức khỏe và lý lịch nhân thân

Chính phủ Hàn Quốc áp dụng chính sách kiểm soát y tế vô cùng nghiêm ngặt đối với tất cả công dân nước ngoài nhập cảnh cư trú dài hạn. Điều kiện tiên quyết là ứng viên phải có sức khỏe tốt, hoàn toàn không mắc bệnh lao phổi và phải có giấy chứng nhận khám y tế thời hạn 3 tháng.

Học sinh tại khu vực phía Nam cần thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở được chỉ định như Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Phước An. Đối với trường hợp nhiễm viêm gan B, học sinh vẫn có cơ hội nộp hồ sơ nhưng cần điều trị ổn định và tuân thủ quy định ký túc xá.

Bên cạnh sức khỏe, lý lịch tư pháp trong sạch là yêu cầu bắt buộc áp dụng cho mọi đối tượng học sinh trên toàn quốc. Người đăng ký tham gia chương trình tuyệt đối không được có bất kỳ tiền án, tiền sự nào trong hệ thống quản lý dữ liệu pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, cả học sinh và các thành viên trong gia đình không được thuộc diện cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc. Việc đảm bảo một lý lịch nhân thân sạch sẽ, rõ ràng giúp quá trình xét duyệt diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về học vấn và sức khỏe sẽ trở thành bệ phóng hoàn hảo nếu được hậu thuẫn bởi một năng lực tài chính gia đình vững vàng.

Năng lực tài chính và quy trình chứng minh thu nhập bảo lãnh

Khả năng tài chính vững mạnh của gia đình người bảo lãnh là cơ sở để các trường học đánh giá mức độ nghiêm túc của du học sinh khi học tập. Người bảo lãnh, thường là bố mẹ ruột, cần có mức thu nhập ổn định được xác thực từ 1.500 USD mỗi tháng trở lên qua giấy tờ kinh doanh.

Đối với hệ đào tạo ngôn ngữ dự bị visa D4-1, học sinh cần sở hữu sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 10.000 USD mở tại ngân hàng. Xu hướng hiện nay ưu tiên các tài khoản đóng băng tài chính tại ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam như Shinhan Bank hoặc Woori Bank.

Đối với hệ đào tạo chuyên ngành đại học visa D2, số tiền yêu cầu trong sổ tiết kiệm thường cao hơn, dao động quanh mốc 20.000 USD. Việc hoàn thiện các loại giấy tờ tài chính phức tạp này luôn đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về mặt quy trình pháp lý báo cáo hiện hành.

Tại Du học HIAST, toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ tài chính đều được các chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn tận tình, giúp tối ưu hóa thời gian. Đơn vị mang đến giải pháp trọn gói 6.300 USD và cam kết chỉ thu tiền sau khi học viên chính thức nhận được visa từ Lãnh sự quán.

Điều kiện du học Hàn Quốc dù có nhiều phân cấp khác nhau nhưng hoàn toàn có thể chinh phục nếu bạn có lộ trình đúng đắn và người đồng hành tin cậy. Hãy liên hệ ngay với Du học HIAST để được tư vấn lộ trình học tập tối ưu, hiện thực hóa ước mơ vươn ra biển lớn.