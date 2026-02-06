Du học hè Singapore cùng VN Education - chắp cánh ước mơ, cùng bạn hội nhập

(VTC News) -

Singapore đang nổi lên là điểm đến phù hợp để học sinh tiếp cận môi trường học tập quốc tế từ sớm.

Du học hè Singapore - bước khởi đầu an toàn cho những quyết định lớn

Chuỗi 4 workshop Lãnh đạo & Tư duy sáng tạo được thiết kế chuyên sâu, tập trung vào những năng lực cốt lõi của học sinh thời đại toàn cầu: Tư duy ngôn ngữ học thuật, kỹ năng giao tiếp - lãnh đạo, khả năng thuyết trình trước đám đông và hiểu biết về hệ thống giáo dục quốc tế.

Thông qua các buổi tham quan và trải nghiệm tại Dimensions International College - Singapore và đại học Quốc Gia Singapore NUS, học sinh và phụ huynh được tư vấn trực tiếp về lộ trình du học, học tập, làm việc và định cư tại Singapore.

Lộ trình du học Singapore

VN Education mang đến hệ sinh thái du học Singapore toàn diện cho học sinh từ Tiểu học đến Thạc sĩ. Đơn vị tổ chức các khóa ôn luyện vào hệ thống trường công lập Singapore, đặc biệt là luyện thi AEIS, đồng thời cung cấp lộ trình học tập liên cấp theo chương trình Cambridge Quốc tế tại 6 campus hiện đại của Dimensions tại Singapore.

Điểm khác biệt của VN Education nằm ở lộ trình rõ ràng và sự đồng hành lâu dài. Từ định hướng ban đầu, chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn trường, đến hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập, nghề nghiệp và định cư tại Singapore, phụ huynh và học sinh luôn có một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

VN Education - cùng bạn hội nhập

Thành lập từ năm 2015, VN Education đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo quốc tế. Với triết lý “Nghề giáo dục không tạo ra thiên tài, nhưng có thể giúp thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tiềm năng để trở thành công dân toàn cầu”, VN Education kiên định theo đuổi con đường giáo dục bền vững, lấy người học làm trung tâm.

