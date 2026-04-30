Dự báo thời tiết ngày 30/4: Cả nước đón nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/4/2026

Sau đợt mưa dông do tác động bởi không khí lạnh, ngày 30/4, thời tiết miền Bắc đón nắng, thuận lợi để người dân đi lại, vui chơi... trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày.

Theo đó, khu vực Tây Bắc Bộ ban ngày có nắng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối 2–3/5, khu vực này dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cả nước đón nắng trong ngày 30/4. (Ảnh minh hoạ: Kim Thược)

Cũng trong ngày 30/4, thời tiết Đông Bắc Bộ có nhiều nét tương đồng với Tây Bắc Bộ khi chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Hình thái thời tiết này kéo dài trong hầu hết thời kỳ dự báo, sang ngày 3/5, khu vực này tái diễn mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc trưa chiều trời nắng. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 70 mm; mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng.

Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Ngày 1/5, nắng nóng còn xảy ra cục bộ ở Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Từ 2/5, nắng nóng ở Nam Bộ tiếp tục có suy giảm thêm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/4/2026

Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, khu Tây Bắc có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, phía Nam có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.