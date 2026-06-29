Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/6: Cảnh báo mưa dông diện rộng chiều tối

(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/6

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 29/6 tiếp tục duy trì hình thái đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt không quá cao.

Tuy nhiên, từ chiều tối và tối, nhiều khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Dự báo thời tiết toàn khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, một số nơi trên 35°C.

Ban ngày, thời tiết tương đối thuận lợi với mây thay đổi, có nắng gián đoạn và chỉ xuất hiện mưa rào, dông cục bộ tại một số địa phương. Nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn trong thời gian ngắn.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/6: Cảnh báo mưa dông diện rộng vào chiều tối.

Thời tiết TP.HCM hôm nay

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Ban ngày, thành phố có mây, nắng xuất hiện gián đoạn, chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tăng cao, một số khu vực có thể xảy ra mưa lớn cục bộ.

Mưa xuất hiện vào giờ cao điểm chiều tối có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo. Đồng thời, cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch di chuyển và sản xuất.

Đối với ngư dân và các phương tiện hoạt động trên sông, kênh rạch, cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện dông mạnh kèm gió giật để bảo đảm an toàn.

Theo dự báo, trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Nền nhiệt duy trì ở mức từ 31-34°C, thời tiết không quá oi bức nhưng độ ẩm không khí cao khiến cảm giác nóng ẩm vẫn còn kéo dài.