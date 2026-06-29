(VTC News) -

Thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6

Khu vực Bắc Bộ có nhiều mây, sáng và chiều xuất hiện mưa rào cùng dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-28°C, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35°C, giảm nhẹ so với những ngày nắng nóng trước đó nhờ mưa dông xuất hiện trên diện rộng.

Tại Hà Nội, thời tiết trong ngày có mây, xuất hiện mưa rào và dông vào một số thời điểm. Nhiệt độ dao động khoảng 27-34°C, độ ẩm ở mức cao nên vẫn còn cảm giác oi bức trước khi mưa xuất hiện.

Từ ngày 29/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn. Nhiều địa phương khả năng xuất hiện lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 29/6: Vùng núi có nơi mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực miền Bắc hôm nay

Thời tiết TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34°C.

Trời có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34°C.

Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26°C, có nơi dưới 23°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34°C, có nơi trên 34°C

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo của cơ quan khí tượng

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực miền núi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại những nơi từng xảy ra thiên tai hoặc có địa hình dốc. Người dân không nên lưu trú, cắm trại hoặc di chuyển qua các ngầm tràn, suối khi xuất hiện mưa lớn.

Tại các đô thị, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ khi trời mưa, chú ý các tuyến đường ngập sâu và hạn chế trú mưa dưới cây lớn hoặc gần biển quảng cáo do nguy cơ gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

Bên cạnh đó, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp cũng như hạ tầng giao thông.

Trong những ngày tới, Bắc Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông, tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm.

Riêng khu vực vùng núi và trung du tiếp tục khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, vì vậy người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng để chủ động phòng tránh.