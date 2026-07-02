Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 2/7: Cảnh báo mưa dông vào chiều tối

(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 2/7 tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, ban ngày có mưa rào vài nơi.

Đến chiều tối và đêm, do tác động của gió mùa Tây Nam, mưa vừa và dông xuất hiện rải rác trên nhiều địa phương, trong đó có những điểm mưa to cục bộ.

Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt vào khung giờ chiều tối và tối.

Thời tiết các tỉnh Nam Bộ hôm nay

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt không quá cao nhưng độ ẩm lớn khiến thời tiết vẫn khá oi bức.

Ban ngày, khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm, mưa có xu hướng gia tăng với mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34°C.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông cũng như hoạt động sản xuất.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 2/7: Cảnh báo mưa dông, mưa to vào chiều tối

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 2/7

Dự báo thời tiết Tại TP.HCM hôm nay không có nhiều biến động so với những ngày gần đây.

Trời có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, khả năng xảy ra mưa vừa và dông rải rác tăng lên, một số khu vực có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34°C.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi lưu thông vào thời điểm chiều tối nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, mang theo áo mưa và hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập nước.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng và thời tiết cực đoan

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông xuất hiện vào cuối ngày có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp ở nhiều đô thị thuộc Nam Bộ, đặc biệt tại TP.HCM nếu mưa lớn trùng với thời điểm triều cường hoặc giờ cao điểm.

Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc cột điện trong thời điểm xảy ra dông. Các hộ dân cần kiểm tra, gia cố mái nhà, biển hiệu và các vật dụng ngoài trời để giảm thiểu thiệt hại do gió mạnh.

Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến thất thường, người dân Nam Bộ cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo từ cơ quan khí tượng để chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch đi lại cũng như phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Đối với nông dân, việc theo dõi thời điểm xuất hiện mưa dông sẽ giúp chủ động hơn trong thu hoạch nông sản, bảo vệ cây trồng và vật nuôi trước nguy cơ mưa lớn, gió giật mạnh.

Theo dự báo, thời tiết đặc trưng của khu vực miền Nam trong những ngày tới vẫn là có nắng gián đoạn vào ban ngày, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong mùa mưa.