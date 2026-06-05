Dự báo thời tiết 5/6: Miền Bắc mưa lớn trước khi tái diễn nắng nóng diện rộng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/6/2026

Từ nay đến sáng 5/6, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày 5/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 5/6, mưa lớn còn xảy ra ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, trong ngày 5/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Ngày 6/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ tăng nhiệt, trời nắng nóng diện rộng trở lại, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài đến 7/6, từ 8/6 nắng nóng dịu dần.

Cũng trong ngày 6/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến 8/6, từ 9/6 có thể giảm dần cường độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/6/2026

TP Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, sau trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, trung du và đồng bằng ngày có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.