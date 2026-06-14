Dự báo thời tiết 14/6: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối chuyển mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/6/2026

Ngày 14/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Hình thái thời tiết này còn duy trì trong ngày 15/6.

Ngoài ra, từ chiều tối 14/6 đến ngày 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày 14/6, miền Bắc chuyển mưa lớn từ chiều tối. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Chiều tối và đêm 14/6, đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 15/6 đến đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 130mm.

Tại các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở sườn dốc, đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/6/2026

TP Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều tối mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, riêng đồng bằng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, trung du và đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.