Dự báo thời tiết 14/4: Miền Bắc và Trung vẫn nắng gắt trước khi hứng mưa 2 ngày

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/4/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/4, Tây Bắc Bộ tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng còn xảy ra cục bộ ở Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến TP Huế vẫn là trọng tâm của đợt nắng nóng này khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C, đây là ngưỡng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp độ ẩm trong không khí thấp khoảng 30-35%, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xu hướng dịu dần từ 16/4. Nắng nóng duy trì ở Trung Bộ đến ngày 16/4, từ ngày 17/4 cường độ giảm dần.

Từ chiều tối 16-17/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.