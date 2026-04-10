TP.HCM nắng như đổ lửa, chuyên gia dự báo sắp có mưa chuyển mùa

(VTC News) -

Từ 8h sáng, nền nhiệt tại TP.HCM đã tăng nhanh, nắng gắt bao trùm nhiều khu vực, nhiều người phải bao bịt kín khi ra đường. Đến trưa, hiệu ứng bức xạ nhiệt từ mặt đường và các công trình bê tông khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt, tác động trực tiếp đến sinh hoạt và lao động của người dân.

Người dân “gồng mình” dưới nắng gắt

Ông Võ Anh Kiệt, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết năm nay nắng nóng “khủng khiếp” hơn hẳn mọi năm. Theo ông, chỉ trong khoảng nửa tháng trở lại đây, thời tiết đã trở nên khắc nghiệt rõ rệt, đặc biệt từ 11h trưa đến 15h chiều.

Tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ nghỉ dưới bóng cây để chờ có cuốc xe mới.

Không giống nhiều người chọn nghỉ trưa để tránh nóng, ông Kiệt vẫn phải chạy xe xuyên trưa, bù lại quãng thời gian ra muộn vào buổi sáng để né kẹt xe. Thế nhưng, thu nhập không những không cải thiện mà còn giảm, khi nhiều khách chuyển sang đi ô tô để tránh nắng.

Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, ông phải mặc quần dày, áo dài tay, đeo găng tay, che kín mặt. Dù vậy, cảm giác rát da vẫn khó tránh. Mỗi ngày uống ít nhất 2 lít nước, nhưng sau giờ làm, cơ thể ông vẫn trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức kéo dài.

“Chạy liên tục 10km dưới nắng là đuối hẳn. Khi ngồi nghỉ chỗ mát mà mồ hôi vẫn chảy, đợt nắng nóng này khó chịu quá”, ông chia sẻ.

Không chỉ tài xế xe ôm, nhiều lao động làm việc ngoài trời khác cũng buộc phải thay đổi nhịp sinh hoạt. Theo ông Kiệt, thợ hồ hay công nhân xây dựng hiện phải đi làm từ rất sớm, khoảng 5h30 - 6h sáng và nghỉ sớm để tránh khung giờ nắng gắt.

Hiệu ứng đô thị khiến TP.HCM nóng hơn số liệu đo được, nhiệt độ thực tế có thể chạm ngưỡng 40°C.

Không chỉ người lao động, các gia đình cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ đợt nắng nóng kéo dài.

Bà Lê Thị Mỹ, phụ huynh học sinh tại phường Bình Trưng, cho biết năm nay nắng nóng gay gắt hơn hẳn so với những năm trước. Theo bà, khoảng thời gian từ 10h30 sáng đến 15h chiều là lúc nắng đạt đỉnh, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt.

Gia đình bà buộc phải sử dụng điều hòa, quạt điện thường xuyên hơn, kéo theo chi phí tiền điện tăng đáng kể. “Trời nóng quá nên không bật máy lạnh không chịu nổi. Tiền điện tháng này chắc chắn tăng cao”, bà nói.

Đáng nói, lịch trình đưa đón con khiến bà gần như không thể tránh nắng. Mỗi ngày, bà phải di chuyển 4 lần vào đúng các khung giờ nóng nhất là trưa và đầu giờ chiều. Trưa phải đón con về, rồi 1h lại đưa đi học, chiều lại đi đón.

Phụ huynh đứng chờ đón con dưới cái nắng gay gắt ngay giờ trưa tại TP.HCM.

Trong khi đó, anh Thành (27 tuổi), công nhân vệ sinh môi trường, cho biết công việc của anh buộc phải làm ngoài trời gần như cả ngày. “Chỉ mới hơn 8h sáng mà đã thấy nắng rát da. Đến trưa thì hầm hập, rất khó chịu. Lúc nào cũng khát nước”, anh nói.

Anh cho biết dù có mái che ở một số khu vực, nhưng hơi nóng từ mặt đường và môi trường xung quanh vẫn khiến việc làm việc trở nên nặng nhọc hơn nhiều so với trước đây.

Người dân mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ cảm nhận có thể hơn 40°C

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, TP.HCM và khu vực Nam Bộ đã chính thức bước vào cao điểm nắng nóng.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. (Nguồn: Đài KTTV Nam Bộ)

Trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhiệt độ tại TP.HCM dao động từ 35-37°C. Tuy nhiên, đây chỉ là mức đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời, do ảnh hưởng của bê tông, nhựa đường và hiệu ứng đô thị, có thể lên tới 39-41°C.

Một số khu vực miền Đông Nam Bộ thậm chí ghi nhận mức nhiệt lên tới 38°C, cho thấy cường độ nắng nóng năm nay không hề nhỏ.

Đáng chú ý, nắng nóng năm nay đến sớm và có cường độ mạnh, dù không kéo dài liên tục. Từ đầu mùa khô đến nay, TP.HCM đã trải qua hai đợt nắng nóng diện rộng, trong đó đợt hiện tại được đánh giá là đang ở giai đoạn cao điểm nhất.

Người dân tranh thủ tìm bóng râm nghỉ ngơi giữa nắng nóng.

Theo ông Hưng, các mô hình dự báo thời tiết cho thấy, từ khoảng giữa tháng 4, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hình thành và hoạt động mạnh dần. Đồng thời, gió cũng chuyển dần sang hướng Nam đến Tây Nam, dấu hiệu điển hình của thời kỳ chuyển mùa ở Nam Bộ.

“Giữa đến cuối tháng 4, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa. Nắng nóng sẽ giảm dần, không còn kéo dài liên tục mà xen kẽ với mưa rào vào chiều tối”, ông Hưng nhận định.

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, Nam Bộ sẽ chính thức bước vào giai đoạn đầu của mùa mưa. Điều này đồng nghĩa với việc thời tiết sẽ dễ chịu hơn, tuy nhiên cũng đi kèm những cơn mưa dông bất chợt, có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông.

Dự báo giữa đến cuối tháng 4, TP.HCM và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa, giúp hạ nhiệt. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, nắng nóng kéo dài còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn.

Theo chuyên gia, nguy cơ cháy nổ gia tăng do hệ thống điện quá tải khi người dân sử dụng thiết bị làm mát liên tục. Các vật dụng như bật lửa, bình xịt, sạc dự phòng để trong xe dưới trời nắng có thể phát nổ.

Ngoài ra, mặt đường có thể đạt 50-60°C, làm tăng nguy cơ nổ lốp xe. Hiện tượng ảo ảnh trên đường cũng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái.

Đặc biệt, rủi ro sức khỏe như sốc nhiệt, đột quỵ nhiệt hay ngộ độc thực phẩm trong điều kiện nhiệt độ cao là những vấn đề cần được lưu ý.

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe. Nguyên tắc quan trọng nhất là bù nước đầy đủ, không đợi đến khi khát mới uống. Trung bình mỗi người nên uống từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, nhiều hơn nếu làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, cần hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường nóng và phòng lạnh; mặc trang phục chống nắng phù hợp; sử dụng kính râm, kem chống nắng để bảo vệ da và mắt.

Chế độ ăn uống cũng cần điều chỉnh theo hướng tăng cường rau xanh, trái cây và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, da nóng nhưng không đổ mồ hôi, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.