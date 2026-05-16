Dự án Đắk Lắk Center 'ngủ quên' gần 20 năm giữa trung tâm Buôn Ma Thuột

Đầu năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần đầu tư Cao Nguyên với Ngân hàng OceanBank. Theo nội dung bản án số 02/2021, Công ty Cao Nguyên có nghĩa vụ thanh toán tổng số nợ tính đến ngày 10/12/2014 là gần 67 tỷ đồng (cả gốc và lãi); Trường hợp công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì nguyên đơn có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền kê biên, phát mại toàn bộ tài sản bảo đảm của khoản vay để trả nợ cho nguyên đơn.