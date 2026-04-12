Cận cảnh khu 'đất vàng' vừa được TP.HCM xem xét thu hồi

Khu đất số 561 Kinh Dương Vương (phường An Lạc) đang được cơ quan chức năng TP.HCM đề xuất xem xét thu hồi sau nhiều năm không triển khai dự án theo chủ trương đã được phê duyệt, đồng thời phát sinh các vi phạm về xây dựng bên trong khuôn viên.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện khu đất này đang được sử dụng làm bãi đậu xe, chành xe và nhà xưởng cho thuê, khác với mục đích ban đầu là xây dựng cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại.
Khu đất có vị trí mặt tiền đường Kinh Dương Vương, được đánh giá là khu “đất vàng” tại khu vực quận Bình Tân (cũ).
Ông Lê Lâm Minh, người dân sống gần khu đất, cho biết trước đây khu vực này được thông tin sẽ xây dựng cao ốc nhưng sau đó không thấy triển khai, dần chuyển thành bãi giữ xe. Người dân địa phương bày tỏ mong muốn chính quyền xem xét chuyển đổi công năng khu đất thành công viên, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.
Theo kết luận thanh tra năm 2024 của Thanh tra TP.HCM về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng tại quận Bình Tân (cũ), khu đất 561 Kinh Dương Vương tồn tại nhiều sai sót trong quá trình sử dụng đất và triển khai dự án.
Khu đất này có nguồn gốc là nhà máy xay Cửu Long, được điều chuyển cho Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) quản lý từ năm 2005.
Đến năm 2008, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp và sự thống nhất của Bộ Tài chính, TP.HCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng khu đất rộng hơn 55.000 m² để xây dựng cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cửu Long, đơn vị có vốn góp của Vinafood 2, được giao làm chủ đầu tư.
Trong quá trình thoái vốn, Vinafood 2 được yêu cầu không tiếp tục đầu tư vào dự án. Sau đó, TP.HCM cho phép Công ty Cửu Long tiếp tục triển khai dự án.
Đầu năm 2017, sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cửu Long với tiến độ thực hiện trong 4 năm. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.
Trong thời gian dự án “đắp chiếu”, khu đất phát sinh tình trạng xây dựng các công trình dạng nhà xưởng với tổng diện tích hơn 23.000 m², gây phức tạp tình hình quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.
Tháng 6/2023, UBND quận Bình Tân (cũ) đề xuất UBND TP.HCM xem xét chuyển đổi khu đất này thành công viên văn hóa - cây xanh nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.
Trước đó, TP.HCM đã triển khai chủ trương chuyển đổi nhiều khu đất trống, từng bị bỏ hoang trong thời gian dài tại khu vực trung tâm thành các công viên, vườn hoa và không gian công cộng. Các khu đất tại các phường như Bến Thành, Sài Gòn, Xuân Hòa, Chợ Quán… đã được tháo dỡ rào chắn, cải tạo để phục vụ cộng đồng.
Việc đưa các khu “đất vàng” vào sử dụng làm không gian xanh được xác định nhằm tăng diện tích cây xanh, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống tại TP.HCM.
