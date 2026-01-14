Bên trong chung cư 'ma' bỏ hoang hơn thập kỷ ở Huế

Chung cư hơn 50 tỷ đồng bỏ hoang hơn thập kỷ ở Huế
Nhiều người qua đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương An, TP Huế) thường thở dài ngao ngán khi thấy khối nhà chung cư bị bỏ hoang nhiều năm, nhếch nhác và lãng phí. Nhìn từ ngoài vào cảnh hoang vắng khiến người dân ví khu chung cư này giống như những khu chung cư "ma" trong các bộ phim kinh dị.
Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, đây là chung cư Hương Sơ (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, quận Phú Xuân cũ - nay là phường Hương An, TP Huế). (Ảnh: Sỹ Nhất)
Khu chung cư kể trên được xây dựng nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời ở khu vực Thượng Thành – Eo Bầu Nam Thắng để phục vụ thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế. (Ảnh: Sỹ Nhất)
Tổng diện tích của khu chung cư là hơn 10.000m², kinh phí đầu tư hơn 50 tỷ đồng, gồm 3 khối nhà cao 4 tầng và được nghiệm thu, đưa vào sử dụng năm 2013. (Ảnh: Sỹ Nhất)
Giữa năm 2014, công trình này được bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ) để quản lý và bố trí tái định cư. Tuy nhiên, đến nay hầu hết hầu hết các căn hộ trong khu chung cư này đều bỏ hoang. Các lối vào, ra đều bị khóa kín, bên trong bụi bẩn bao phủ khắp nền nhà, bên ngoài cỏ mọc um tùm. (Ảnh: Sỹ Nhất)
Nguyên nhân dẫn đến việc khu chung cư này bị bỏ hoang phế suốt nhiều năm là do, các hộ dân cho rằng, đơn giá xây dựng quá cao. Mặt khác, một số hộ dân giải tỏa chưa muốn vào ở chung cư mà muốn tự lo chỗ ở do giá đất trên thị trường ở Huế hiện nay còn phù hợp với khả năng của họ. (Ảnh: Sỹ Nhất)
Bắt đầu từ ngày 1/1/2025 tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và lấy tên TP Huế, phần lớn diện tích của khu chung cư bỏ hoang trên được chọn là nơi đặt trụ sở tạm của Công an quận Phú Xuân (TP Huế). (Ảnh: Sỹ Nhất)
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, thực hiện chủ trương bỏ công an cấp huyện thì chung cư Hương Sơ tiếp tục bị bỏ hoang phế từ đó đến nay. (Ảnh: Sỹ Nhất)
Trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 khu chung cư này bị ngập sâu. Nước rút, do không có người dọn dẹp, trong nhà nhìn như bãi rác. (Ảnh: Sỹ Nhất)
Những lớp bùn đọng lại sau lũ thành lớp dày phủ kín nền nhà và vương vãi khắp bề mặt tường. Xen lẫn đó là lá cây, vỏ chai bia nằm ngổn ngang khiến nhiều người ngán ngẩm. (Ảnh: Sỹ Nhất)
