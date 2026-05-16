Thanh Thúy xuất sắc, VTV Bình Điền Long An vẫn thua đội Trung Quốc

(VTC News) -

Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 là màn so tài giữa chủ nhà VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Jiangsu) - câu lạc bộ hàng đầu của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam rất cố gắng và giành chiến thắng trong 1 hiệp, nhưng vẫn thất bại chung cuộc.

Set đầu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi VTV Bình Điền Long An nhập cuộc tốt nhờ những pha ghi điểm của Ortiz, Trà My và Thanh Thúy để tạo lợi thế dẫn trước. Giang Tô nhanh chóng đáp trả bằng khả năng chắn bóng hiệu quả cùng các tình huống tấn công tốc độ để san bằng cách biệt. Thanh Thúy vẫn là điểm sáng nổi bật của đội chủ nhà với nhiều pha đập bóng uy lực.

Ở nửa sau set đấu, Giang Tô liên tiếp ghi điểm từ các bài đánh nhanh, phối hợp một chân sau đầu và khả năng đọc tình huống tốt. Dù Trà My và Thanh Thúy nỗ lực rút ngắn cách biệt, đại diện Trung Quốc vẫn duy trì lợi thế nhờ lối chơi hiện đại, phòng thủ chắc chắn. Set 1 khép lại với chiến thắng 25-21 dành cho Giang Tô sau lỗi giao bóng của VTV Bình Điền Long An.

Sang set 2, VTV Bình Điền Long An thi đấu hứng khởi và nhanh chóng tạo lợi thế lớn trước Giang Tô. Những pha tấn công hiệu quả của Trà My, Như Anh cùng phong độ bùng nổ của Thanh Thúy giúp đại diện Việt Nam liên tục dẫn điểm, có thời điểm tạo khoảng cách lên tới 15-8. Đội bóng thi đấu gắn kết hơn, phát huy tốt các pha phát bóng khó và tấn công đa dạng ở cả hàng trước lẫn hàng sau.

Cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) diễn ra đầy cảm xúc khi cả hai bên thi đấu lăn xả. (Nguồn: VTV Bình Điền Long An)

Trong khi đó, đội bóng Trung Quốc gặp nhiều khó khăn khi liên tục mắc lỗi ở các tình huống tổ chức tấn công. Dù Wan Ziyue và Yang Jie nỗ lực ghi điểm để rút ngắn cách biệt, VTV Bình Điền Long An vẫn duy trì thế trận nhờ khả năng phòng ngự kiên cường. Một tình huống challenge thành công cũng giúp đội chủ nhà giữ lợi thế trước khi khép lại set đấu với chiến thắng, qua đó đưa trận đấu về thế cân bằng.

Set 3 hoàn toàn thuộc về Giang Tô khi họ áp đảo từ đầu set với hàng chắn chắc chắn cùng lối chơi tốc độ, nhanh chóng tạo cách biệt lớn trước VTV Bình Điền Long An. Các mũi tấn công của đội chủ nhà như Thanh Thúy, Trà My hay Ortiz đều gặp nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự và đọc tình huống tốt của đối thủ. Dù VTV Bình Điền Long An nỗ lực rút ngắn tỷ số ở cuối set, Giang Tô vẫn khép lại set đấu bằng chiến thắng cách biệt để vươn lên dẫn trước 2-1.

Ở set 4, hai đội tạo ra thế trận giằng co khi VTV Bình Điền Long An nhiều thời điểm chơi khởi sắc, san bằng tỷ số 5-5 rồi vượt lên nhờ sự ổn định của Ortiz, Thanh Thúy và Kim Thoa. Tuy nhiên, Giang Tô vẫn duy trì sự lì lợm và liên tục bám đuổi để đưa trận đấu về thế cân bằng. Đội bóng Việt Nam vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội phản công quan trọng ở giai đoạn cuối set. Giang Tô tận dụng tốt thời cơ để vượt lên dẫn 19-16 trước khi khép lại set 4 với chiến thắng 25-21, qua đó thắng chung cuộc 3-1.