Dự báo thời tiết 16/5: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/5/2026

Ngày 16/5, nắng nóng trên cả nước còn duy trì nhưng cường độ có xu hướng giảm bớt. Trong đó, Bắc Bộ và Nam Bộ cũng thu hẹp dần phạm vi tác động của nắng nóng.

Theo đó, đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Dự báo thời tiết ngày 16/5, miền Bắc chiều tối mưa dông. (Ảnh minh hoạ)

Từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng.

Ngoài ra, ngày 16-17/5, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xảy ra mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều tối.

Từ 18/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Trung Bộ.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/5/2026

TP Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, đồng bằng nắng nóng diện rộng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, miền Đông có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Ngày 15/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ), Ayunpa (Gia Lai), Đồng Hới (Quảng Trị) 38,8°C; Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,2°C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,7°C; Vinh (Nghệ An), Hoài Nhơn (Gia Lai) 38°C; Hà Tĩnh, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6°C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,7°C...