Chủ tịch tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng vừa gửi thư tới Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 11/7 tại vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, khiến nhiều công dân Ấn Độ thương vong.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh đây là mất mát hết sức đau thương đối với gia đình các nạn nhân, đất nước và Nhân dân Ấn Độ, cũng như đối với chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang. Thay mặt UBND tỉnh, Nhân dân tỉnh An Giang và cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, Nhân dân Ấn Độ và đặc biệt là gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương; đồng thời chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn mà các gia đình đang phải trải qua.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ, đơn vị y tế và UBND đặc khu Phú Quốc tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức cứu nạn, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân và giải quyết các thủ tục cần thiết đối với các nạn nhân tử vong một cách chu đáo, trang nghiêm, bảo đảm tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của Ấn Độ và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh An Giang khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, dành sự quan tâm và hỗ trợ cao nhất, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tiễn đưa các nạn nhân rời đảo.

Sáng 12/7, chính quyền đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân rời đảo bằng phà riêng từ cảng Bãi Vòng vào Hà Tiên, sau đó tiếp tục di chuyển lên TP.HCM để bàn giao theo quy định.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục và phối hợp với phía Ấn Độ nhằm sớm đưa các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình. Chính quyền địa phương và chủ phương tiện cũng triển khai các chính sách hỗ trợ đối với nạn nhân tử vong và những người may mắn sống sót.

Cũng trong sáng 12/7, chủ trì cuộc họp về khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác chăm sóc, điều trị người bị thương; phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa các bệnh nhân nặng; đồng thời hỗ trợ chu đáo các nạn nhân và thân nhân, nhất là các trường hợp là người nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm; đồng thời rà soát toàn diện hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự.