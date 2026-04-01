Đột quỵ sau hút mỡ làm đẹp

Thông tin từ Bệnh viện Quân Y 175, năm 2024, bệnh nhân nữ V.T.A.Đ (SN 1993, ngụ TP Cần Thơ) được đưa đến bệnh viện này cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, tiếp xúc chậm, không nói được và yếu nửa người phải.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp tính bán cầu trái giờ thứ 3 do thuyên tắc mỡ, biến chứng sau thủ thuật bơm mỡ tự thân vùng thái dương.

Trước đó, bệnh nhân đã thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng và cấy mỡ tự thân vào hai bên thái dương tại một phòng khám thẩm mỹ tư nhân.

Sau hai ngày điều trị, tình trạng phù não tăng nặng. Hình ảnh CT sọ não cho thấy nhồi máu diện rộng bán cầu trái gây đẩy lệch đường giữa. Bệnh nhân được chỉ định mổ mở sọ giải áp cấp cứu do bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật sọ não thực hiện.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được túi giãn da vùng da đầu có tóc. (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận động mạch thái dương nông nhánh trán - đỉnh tắc nghẽn, màu xanh đen, không còn mạch đập. Kết quả giải phẫu bệnh xác định lòng động mạch chứa đầy tế bào mỡ, thành mạch không có dấu hiệu xơ vữa, phù hợp với chẩn đoán thuyên tắc mỡ.

Sau phẫu thuật giải áp, bệnh nhân dần cải thiện tri giác, tổn thương nhu mô não giảm dần trên hình ảnh học và được chuyển ra khỏi khoa hồi sức sau 13 ngày điều trị tích cực.

Theo BS.CKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng - Tạo hình, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175: “Biến chứng thuyên tắc mỡ sau cấy mỡ tự thân là trường hợp cực kỳ hiếm, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.000 ca, nhưng khi xảy ra thì hậu quả rất nặng”.

Khi xuất viện, bệnh nhân vẫn còn yếu nửa người phải, khó khăn trong vận động, phát âm và nhận thức. Đặc biệt, vùng thái dương, ở đỉnh trái xuất hiện khuyết sọ diện rộng kèm sẹo giãn mất tóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã lựa chọn phương án đặt túi giãn da vùng da đầu có tóc, sau đó kết hợp vá sọ bằng lưới titan và chuyển vạt da giãn để che phủ toàn bộ vùng khuyết.

Tháng 11/2025, bệnh nhân được phẫu thuật đặt túi giãn da 450cc tại vùng thái dương. Túi giãn được bơm định kỳ nhằm tăng dần diện tích da đầu có tóc, chuẩn bị cho giai đoạn tạo hình tiếp theo.

Đến tháng 1/2026, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật: Vá màng sọ bằng lưới titan, cắt bỏ sẹo giãn diện rộng 90 cm², lấy túi giãn và chuyển vạt da đầu có tóc che phủ toàn bộ vùng khuyết.

“Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, vạt da hồng ấm, tưới máu tốt, các nang tóc sống hoàn toàn và che phủ trọn vẹn vùng khuyết sẹo. Tình trạng tri giác của bệnh nhân tiếp tục cải thiện. Hiện bệnh nhân đã xuất viện, sinh hoạt ổn định và dần trở lại cuộc sống bình thường”, BS.CKII Thân Văn Hùng cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo, các thủ thuật can thiệp thẩm mỹ cần được thực hiện tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế đã được bộ, sở Y tế cấp phép danh mục kỹ thuật. Đồng thời phải do bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và trình độ chuyên môn đảm nhiệm.

Mọi can thiệp y khoa đều tiềm ẩn những rủi ro và tai biến nhất định, vì vậy khách hàng cần được tư vấn kỹ lưỡng để có nhận thức đúng đắn, hướng tới việc làm đẹp an toàn, chuẩn mực, cá nhân hóa và không lạm dụng.

Đối với các thủ thuật làm đẹp cần được theo dõi sát sao, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên môn cao để được xử trí kịp thời trong “thời gian vàng”.