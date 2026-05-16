Ngày 15/5, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ký Thông báo số 4366/TB-SYT về việc hướng dẫn tra cứu thông tin hành nghề y tế ngoài công lập đối với các cá nhân, cơ sở được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động.

Theo đó, hiện nay, các dữ liệu về cá nhân, cơ sở đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở thẩm mỹ; cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được Sở Y tế cấp phép và công khai trên Trang Sức khỏe Thủ đô, địa chỉ truy cập: suckhoethudo.vn.

Cụ thể, sau khi truy cập website suckhoethudo.vn, người dân lựa chọn nhóm dữ liệu cần tìm kiếm gồm: cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở thẩm mỹ, chứng chỉ hành nghề, cơ sở bán buôn - bán lẻ thuốc hoặc cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Tại ô tìm kiếm, người dùng nhập tên cơ sở hoặc số giấy phép để tra cứu thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, địa chỉ cơ sở và tình trạng pháp lý liên quan.

Cách tra cứu phòng khám, nhà thuốc, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép tại Hà Nội

Sở Y tế khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin chính thống, tính pháp lý của các cơ sở, cá nhân hành nghề được cấp phép, công bố trên Trang Sức khỏe Thủ đô để đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 126 phường, xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân trên địa bàn lựa chọn các cơ sở hành nghề đã được cấp phép hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

Trang Sức khỏe Thủ đô được Sở Y tế Hà Nội ra mắt vào cuối tháng 2/2026. Sau thời gian ra mắt đến nay, trang tiếp tục được hoàn thiện các chuyên mục nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu tra cứu thông tin y tế của người dân, tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý nhà nước của Sở Y tế gắn với chuyển đổi số y tế vì sức khỏe cộng đồng.