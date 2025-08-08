'Nữ hoàng cải lương' nổi tiếng vì xinh đẹp, U60 sung túc trong biệt thự triệu đô

(VTC News) -

Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên vì thấy chị có năng khiếu ca hát từ nhỏ nên ba mẹ rất ủng hộ.

14 tuổi, Ngọc Huyền bắt đầu đi hát. Năm 15 tuổi, Ngọc Huyền được hát trên sân khấu Thanh Nga với vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở. Chị để lại dấu ấn bởi gương mặt xinh đẹp, nụ cười má lúm đồng tiền cùng thần thái rạng rỡ.

Những năm 1985 - 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng cổ qua các vở diễn kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương Huỳnh Long, chị được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng. Chị diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Năm 1992, nữ nghệ sĩ bắt đầu tham gia sang các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh.

Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Huyền thời trẻ.

Ngọc Huyền từng là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa trong nước và được khán giả ái mộ gọi cô là "nữ hoàng chi bảo" của thể loại băng đĩa video.

Trong giai đoạn cải lương còn thịnh hành, Ngọc Huyền nổi chẳng kém cạnh Tài Linh. Chị là bạn diễn ăn ý của các nghệ sĩ đình đám như Vũ Linh, Kim Tử Long. Nhờ sắc vóc nổi trội, Ngọc Huyền tạo nét thu hút riêng, được nhiều người gọi là "đào chánh xinh đẹp nhất giới cải lương các thời kỳ".

Năm 2002, Ngọc Huyền từng làm liveshow Mãi mãi ước mơ tại Nhà hát Hòa Bình và thu hút 5.000 khán giả - con số kỷ lục cho một show ca nhạc thời điểm đó.

Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Huyền nhận nhiều giải thưởng lớn, trong đó có danh hiệu NSƯT vào năm 2001.

Không chỉ sự nghiệp, Ngọc Huyền còn có cuộc sống sung túc cùng tổ ấm viên mãn. Sau khi kết hôn và định cư tại Mỹ, Ngọc Huyền sinh 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Hiện gia đình nữ nghệ sĩ sống trong ngôi nhà có giá hơn 2 triệu USD (46 tỷ đồng) tại xứ cờ hoa.

Tổ ấm viên mãn của Ngọc Huyền.

Không gian sống của gia đình Ngọc Huyền rộng rãi, thoáng đãng. Bên trong nội thất không quá hào nhoáng nhưng đầy đủ tiện nghi, ấm cúng. Đặc biệt nhất là khu vườn bên ngoài được nữ nghệ sĩ trồng đủ loại cây từ cây ăn quả, cây cảnh cho tới các loài hoa. Ngọc Huyền thường xuyên quay những vlog đi thăm khu vườn của mình, thu hoạch quả như thanh long, chanh, cam, quýt...

Có chỗ dựa kinh tế vững chắc từ ông xã, Ngọc Huyền an tâm làm nghệ thuật. Nhiều năm qua, chị vẫn thường xuyên về Việt Nam để chạy show và thực hiện những dự án cá nhân.

Được biết, mẹ chồng của NSƯT Ngọc Huyền là danh ca bolero Thanh Tuyền. Ngọc Huyền từng tâm sự cảm thấy rất may mắn khi có được một mẹ chồng cưng chiều con dâu như chính con ruột.

Ngọc Huyền trẻ đẹp ở tuổi U60.

Sau hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Huyền vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả.

Dù bôn ba nơi đất khách quê người song với sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình, Ngọc Huyền vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, rạng rỡ ở tuổi 55. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc sống, công việc lên các tài khoản mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.