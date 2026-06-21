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Xuất bản ngày 21/06/2026 10:02 PM
Xuất bản ngày 21/06/2026 10:02 PM

Người đàn ông 51 tuổi bất ngờ ngã xuống sân, tử vong khi đang chơi pickleball

Trong lúc chơi pickleball cùng bạn, người đàn ông 51 tuổi ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) bất ngờ ngã xuống nền sân, có biểu hiện co giật và tử vong sau đó.

Tối 21/6, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong khi đang chơi pickleball.

Bác sĩ Lê Quang Huy cấp cứu cho nạn nhân. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bác sĩ Lê Quang Huy cấp cứu cho nạn nhân. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Huỳnh H. (51 tuổi, trú phường Vũng Tàu) cùng bạn đến chơi tại sân pickleball trên đường Thống Nhất, phường Vũng Tàu.

Đến khoảng 16h30, ông H. bất ngờ ngã xuống nền sân, có biểu hiện co giật.

Ngay lúc này, những người bạn chơi chung nhanh chóng gọi điện thông báo cho nhân viên y tế đến kiểm tra, tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, ông H. đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Vũng Tàu có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera tại sân pickleball để phục vụ công tác điều tra.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-51-tuoi-bat-ngo-nga-xuong-san-tu-vong-khi-dang-choi-pickleball-2527961.html

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