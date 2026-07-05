Đội hình dự kiến Mexico vs Anh: Saka trở lại đá chính?

(VTC News) -

Trận Mexico vs Anh thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 6/7 trên sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City. Mexico bước vào trận đấu với bộ khung ổn định, trong khi Anh còn một số dấu hỏi ở hàng thủ và hai hành lang biên.

Lựa chọn nhân sự của Thomas Tuchel được quan tâm nhiều hơn sau trận thắng DR Congo. Reece James, Jarell Quansah và Declan Rice đều có vấn đề thể trạng ở các mức độ khác nhau, còn Bukayo Saka và Anthony Gordon cạnh tranh suất đá chính trên hàng công.

Đội tuyển Anh chưa tìm ra đội hình tối ưu. (Ảnh: AP)

Lực lượng Mexico vs Anh

Mexico không có ca chấn thương mới đáng kể sau chiến thắng trước Ecuador. Gilberto Mora đá chính ở vòng 1/16 và hoàn thành tốt vai trò ở tuyến giữa, nhưng HLV Javier Aguirre vẫn phải cân nhắc giữa sức trẻ của Mora và kinh nghiệm của Alvaro Fidalgo hoặc Brian Gutierrez. Edson Alvarez không được sử dụng ở trận trước, vì vậy khả năng trở lại đội hình xuất phát cũng là một điểm cần theo dõi.

Hàng thủ Mexico nhiều khả năng giữ nguyên. Raul Rangel bắt chính, phía trước là bộ tứ Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez và Jesus Gallardo. Ở hàng công, Raul Jimenez gần như chắc suất đá trung phong. Julian Quinones và Roberto Alvarado là hai lựa chọn phù hợp nhất cho vai trò tiền đạo lệch biên, nhờ khả năng di chuyển trực diện và hỗ trợ pressing.

Anh có nhiều vấn đề hơn ở khâu chọn đội hình. Reece James gặp vấn đề gân kheo và chưa chắc kịp đá chính, trong khi Jarell Quansah bị đau mắt cá. Nếu James không sẵn sàng, Djed Spence hoặc Ezri Konsa có thể được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải. Declan Rice bị rút ra cuối trận gặp DR Congo, nhưng tình trạng của tiền vệ này được đánh giá không quá nghiêm trọng.

Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục là điểm tựa. Jude Bellingham nhiều khả năng đá sau tiền đạo, còn Saka, Gordon, Marcus Rashford và Noni Madueke cạnh tranh hai suất chạy cánh. Sau màn thể hiện chưa ổn định của Rashford và Madueke, Tuchel có thể ưu tiên Saka và Gordon để tăng tốc độ cũng như khả năng pressing.

Đội hình Mexico không có ngôi sao lớn nhưng lại tạo thành tập thể rất đáng gờm. (Ảnh: Reuters)

Đội hình dự kiến Mexico vs Anh

Mexico: Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones.

Anh: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O‘Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Mexico vs Anh được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 5h30 ngày 6/7 giờ Việt Nam.

Nhận định Mexico vs Anh

Dự đoán Mexico - Anh: Đội nào thắng?

Đội tuyển Mexico nhiều khả năng giữ cấu trúc 4-3-3 quen thuộc. Điểm mạnh của đội chủ nhà nằm ở hàng thủ ổn định và bộ ba tiền vệ có khả năng giữ cự ly tốt. Lira và Romo giúp Mexico bảo vệ khu vực trước trung vệ, trong khi Mora đem lại thêm sự linh hoạt khi đội bóng cần chuyển trạng thái.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở hai cánh. Mexico có thể dùng Quinones và Alvarado để kéo giãn hàng thủ Anh, đồng thời gây áp lực lên Spence và O’Reilly. Nếu Reece James không đá chính, hành lang phải của Anh là khu vực Mexico có thể khai thác bằng tốc độ và các pha phối hợp ngắn.

Với Anh, vai trò của Rice rất quan trọng. Tiền vệ này phải che chắn trước hàng thủ, đồng thời mở bóng cho Bellingham và Saka. Bellingham là cầu nối chính giữa tuyến giữa và Kane, trong khi Gordon có thể được dùng để tấn công vào khoảng trống sau lưng Sanchez. Nếu Anh không kiểm soát tốt nhịp pressing của Mexico, Kane dễ rơi vào trạng thái thiếu bóng và phải lùi sâu nhiều hơn.

Thuật toán mô phỏng kịch bản trận đấu nhận định tỷ lệ thắng trận Mexico vs Anh nghiêng về đại diện châu Âu. Dù vậy, lợi thế sân nhà có thể đem đến nhiều khác biệt.

Link xem trực tiếp Mexico vs Anh

Trận Mexico vs Anh được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh trên VTVgo: vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Để xem trực tiếp Mexico vs Anh trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận Mexico vs Anh. Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” và vào luồng phát sóng trận đấu.

Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.