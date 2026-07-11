Đoàn Việt Nam về nước sau 12 ngày tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela

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Diện mạo mới của sân Mỹ Đình sau hơn 2 tháng cải tạo mặt cỏ giống Old Trafford Sau hơn 2 tháng cải tạo, sân Mỹ Đình khoác diện mạo mới với thảm cỏ Zeon Zoysia giống sân Old Trafford, sẵn sàng phục vụ các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 5 học sinh đuối nước ở Lâm Đồng Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra vụ 5 học sinh bị đuối nước ở Lâm Đồng.