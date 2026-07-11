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Xuất bản ngày 11/07/2026 07:01 AM
Xuất bản ngày 11/07/2026 07:01 AM

Đoàn Việt Nam về nước sau 12 ngày tìm kiếm nạn nhân động đất ở Venezuela

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Chuyến bay chở đoàn công tác lực lượng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về nước, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất.

Hơn 23h ngày 10/7, chuyên cơ mang chở đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an.

Hơn 23h ngày 10/7, chuyên cơ mang chở đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số này, nhiều cán bộ từng tham gia hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số này, nhiều cán bộ từng tham gia hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đưa gần 60 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đồng thời tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân vùng thiên tai và thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đưa gần 60 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đồng thời tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân vùng thiên tai và thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng đồng đội chờ đón 124 cán bộ, chiến sĩ Đoàn CNCH Việt Nam trở về nước.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng đồng đội chờ đón 124 cán bộ, chiến sĩ Đoàn CNCH Việt Nam trở về nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến chúc mừng các thành viên trong đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến chúc mừng các thành viên trong đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về.

Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tâm, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế khắc phục hậu quả thiên tai.

Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tâm, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế khắc phục hậu quả thiên tai.

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của đoàn, Venezuela đã trao Huân chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể; Huân chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương “Công trạng phục vụ” cho đội chó nghiệp vụ.

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của đoàn, Venezuela đã trao Huân chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể; Huân chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương “Công trạng phục vụ” cho đội chó nghiệp vụ.

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