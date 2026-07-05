Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 54 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 4/7 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục chia thành nhiều mũi để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau trận động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira, Venezuela). Trong ngày, họ đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Tính đến thời điểm này, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ động đất.

Ngoài công tác tìm kiếm, đoàn còn hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản, đồng thời khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Tính đến ngày 4/7, số người thiệt mạng trong động đất ở Venezuela là 2.954 người. Thảm họa xảy ra hôm 24/6 khiến hàng ngàn người mất nhà cửa và vẫn còn hàng chục ngàn người được báo mất tích.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 50.000 người vẫn chưa được tìm thấy sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp.

Tại La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía bắc Thủ đô Caracas, phần lớn các tòa nhà đổ sập đã được đánh dấu bằng chữ “D” (viết tắt của “deceased” - đã tử vong), cho thấy lực lượng cứu hộ đã hoàn tất tìm kiếm và không phát hiện dấu hiệu còn người sống.

Đây là lần thứ ba Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Mặc dù thời gian triển khai gấp, quãng đường cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc hết sức khó khăn trong khi các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đoàn công tác vẫn chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút để vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Venezuela, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn.