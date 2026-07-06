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Xuất bản ngày 06/07/2026 10:53 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 10:53 PM

Trao Huy chương 'Anh hùng Venezuela' tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Huy chương “Anh hùng Venezuela” là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela, ghi nhận sự cống hiến, bất chấp mọi khó khăn cho công tác hỗ trợ của đoàn Việt Nam.

Sáng 6/7 (giờ địa phương), Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người, bất chấp mọi khó khăn, đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách.

Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống trao huân chương cho đoàn

Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống trao huân chương cho đoàn

Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa – tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra - môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn, chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài.

Tính tới thời điểm này, đoàn CNCH Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài; trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Song song với công tác CNCH, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với khoảng 500 hộ dân bị mất nhà cửa, đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn CNCH Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài.

Đoàn CNCH Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài.

Hơn 360kg thịt hộp, 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm cùng lượng lớn chăn màn, quần áo phòng dịch...đã được chuyển đến người dân. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất.

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