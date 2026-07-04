Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm 15 nạn nhân động đất tại Venezuela

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 3/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela.

Đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân, ngày 3/7 (giờ địa phương). (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Theo đó, đoàn đã đưa ra được 15 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an.

Mặc dù thời gian triển khai gấp, quãng đường cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc hết sức khó khăn, trong khi các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro, song đoàn công tác đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút để vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Venezuela, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn.

Đoàn đã đưa nhiều nạn nhân ra khỏi các công trình sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại hiện trường và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Những kết quả đạt được thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả và truyền thống nhân ái, trách nhiệm của dân tộc Việt Nam.

Chó nghiệp vụ phát hiện vị trí nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) đã đọc cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nghe thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đại tướng Phan Văn Giang mong các cán bộ, chiến sĩ nêu cao hơn nữa truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn, đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào, đồng hành cùng đoàn cứu hộ cứu nạn.