Bộ Quốc phòng: Tinh giản ít nhất 10% số lượng cuộc họp hằng năm

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Thông tư số 72/2026/TT-BQP ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6, thay thế Thông tư số 88/2022/TT-BQP ngày 1/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Tinh giản ít nhất 10% số lượng cuộc họp hằng năm

Quy chế làm việc mới quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; phạm vi, cách thức, quy trình giải quyết công việc; chương trình công tác, các hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Đối tượng áp dụng gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; chỉ huy, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Bộ Quốc phòng.

Quy chế xác định mọi hoạt động của Bộ Quốc phòng phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bộ Quốc phòng chỉ giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, không giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương khác, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Một trong những điểm đáng chú ý của Quy chế là yêu cầu trong quản lý, phân công công việc phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Một người hoặc một cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện.

Quy chế cũng nhấn mạnh vai trò nêu gương của người chỉ huy. Chỉ huy cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng, tiến độ thời gian thực hiện đối với nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý và nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường tổ chức họp, hội nghị trực tuyến, đồng thời tinh giản ít nhất 10% số lượng cuộc họp hằng năm và chỉ tổ chức họp, hội nghị khi thực sự cần thiết.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Quy chế mới cũng đề cao nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, đề xuất những vấn đề mới có tính chất phức tạp vì lợi ích chung.

Cùng với đó là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị dựa trên dữ liệu và dữ liệu theo thời gian thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành.

Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt, bảo đảm cấp dưới phục tùng và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Quỳnh Trang (VOV.VN)