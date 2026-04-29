Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đón những phương tiện đầu tiên

Anh Trần Văn Tuấn (ngụ Đồng Nai) cho biết, do thường xuyên di chuyển giữa Long Hải và Biên Hòa để làm việc nên anh đã chờ đợi tuyến cao tốc này từ lâu. “Mỗi lần đi quốc lộ 51 rất mệt vì kẹt xe, nhất là dịp lễ. Nay được chạy thử, cảm giác rất khác, đường rộng, thoáng, hy vọng thời gian về nhà sẽ rút ngắn đáng kể”, anh nói.