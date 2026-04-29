Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đón những phương tiện đầu tiên

Chiều 29/4, khu vực Quốc lộ 51 và đường Bưng Môn – lối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua Long Thành (Đồng Nai), trở nên nhộn nhịp khi dòng phương tiện từ nhiều hướng đổ về, nối đuôi nhau theo biển chỉ dẫn để vào tuyến đường mới trong ngày đầu khai thác.
Đúng 17h, những phương tiện đầu tiên chính thức lăn bánh vào cao tốc. Dòng xe lần lượt nhập làn, tăng tốc trên mặt đường bê tông nhựa mới, bằng phẳng, đánh dấu thời điểm tuyến cao tốc hướng về Vũng Tàu chính thức đi vào vận hành.
Anh Trần Văn Tuấn (ngụ Đồng Nai) cho biết, do thường xuyên di chuyển giữa Long Hải và Biên Hòa để làm việc nên anh đã chờ đợi tuyến cao tốc này từ lâu. “Mỗi lần đi quốc lộ 51 rất mệt vì kẹt xe, nhất là dịp lễ. Nay được chạy thử, cảm giác rất khác, đường rộng, thoáng, hy vọng thời gian về nhà sẽ rút ngắn đáng kể”, anh nói.
Tại điểm cuối cao tốc, khu vực nút giao Hòa Long (phường Tam Long, TP.HCM), từ 15h, lực lượng CSGTđược tăng cường để điều tiết giao thông, ngăn người dân điều khiển xe máy đi vào cao tốc, tránh nguy hiểm.
Theo ghi nhận, do chưa nắm rõ thông tin về việc thông xe, một số người vẫn điều khiển xe máy vào tuyến, song đã được lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn quay đầu.
Ngoài ra, tại khu vực này vẫn còn một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa có lối ra vào hoàn chỉnh, nên phải tạm thời lưu thông qua khu vực cao tốc.
Đến 17h20, những phương tiện đầu tiên đã tới điểm cuối tuyến.
Tài xế Vũ Hồng Phong cho biết, việc cao tốc được đưa vào khai thác giúp giảm bớt nỗi ám ảnh ùn tắc kéo dài nhiều năm trên Quốc lộ 51. “Đường êm, cảnh quan đẹp, có đoạn chạy qua núi, ruộng lúa rất thoáng đãng. Việc có cao tốc sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn”, ông nói.
Theo Ban Quản lý dự án, trong giai đoạn đầu, phương tiện lưu thông theo phương án tổ chức giao thông tạm thời, tốc độ được kiểm soát để đảm bảo an toàn.
Lực lượng chức năng túc trực tại các nút giao nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM cho biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng từ nhiều năm qua. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô từ 4 đến 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần.
Đến nay, đoạn từ Km16+200 đến Km53+700 với chiều dài khoảng 37,5km đã đủ điều kiện đưa vào khai thác. Tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển logistics, công nghiệp và đô thị hóa, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ cho toàn vùng.
Càng về chiều tối, lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc càng tăng. Tuy nhiên, nhờ phương án phân luồng hợp lý, khu vực đầu vào không xảy ra ùn tắc. Dòng xe nối dài nhưng vẫn di chuyển liên tục, tạo nhịp lưu thông ổn định trên tuyến đường mới.
Việc đưa tuyến đường vào khai thác đúng dịp lễ 30/4 được kỳ vọng góp phần giảm tải cho quốc lộ 51, đồng thời tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ.
